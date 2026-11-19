Meghan Markle nehéz helyzetben van, ugyanis a márkájának sorsa az idei karácsonyi eladásokon is múlik, miközben apja súlyos botránya beárnyékolja a mindennapjait. Thomas Markle komoly vádjai miatt Harry herceg feleségének PR-csapata óvatosságot javasolt a reklámozással, de a hercegné nem volt hajlandó megofagdni a tanácsaikat, ami nagy hiba lehet.

Meghan Markle Harry hercegbe kapaszkodva jelent meg Brüsszelben.

Forrás: JOHN THYS / AFP

Meghan Markle állítólag nemet mondott saját tanácsadóinak

Charlotte Griffiths királyi szakértő a Palace Insider című műsorban árulta el, hogy Meghan Markle apja körül kialakult hatalmas és súlyos botrány miatt Harry herceg feleségének PR-csapata azt javasolta, hogy fogják vissza Meghan márkájának, az As Evernek a kampányát, mivel nem vet jó fényt a családra, hogy egy ilyen helyzetben is a termékek reklámozását helyezik előtérbe.

„A csapata azt mondta neki, hogy ne küldjenek több e-mailt az új termékekről, mert éppen akkor robbant ki a Thomas Markle-ügy. Ő pedig nemet mondott” – állította Griffiths.

Fontosabb az üzlet, mint a családi botrány?

Griffiths szerint Meghan mindenáron szeretné sikerre vinni a karácsonyi kampányt, amelyben adventi naptár, kutyajáték és különféle fügelekvárok is szerepelnek.

„Úgy tekint a karácsony előtti időszakra, mint ami rendkívül fontos a márka megmentéséhez” – fogalmazott a szakértő. Szerinte azonban nehezen egyeztethető össze a családias, meghitt ünnepi hangulatot hirdető márka és Meghan Markle családja körüli botrány.

„Ez már nem makulátlan” – jelentette ki, megkérdőjelezve Meghan gondosan felépített, kifogástalan imázsát.

Még a nyilvános szereplése is tudatos húzás lehetett?

A szakértő Meghan brüsszeli megjelenését is górcső alá vette. Harry herceggel egy olyan megemlékezésen vettek részt, amely az online ártalmak következtében elhunyt gyermekeknek állított emléket. Griffiths szerint a visszafogott öltözék, az ékszerek és Harry látványos gondoskodása mind hozzájárulhattak ahhoz, hogy Meghan együttérzést váltson ki a nyilvánosságból.

„Pontosan tudja, mit csinál” – állította a szakértő.

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