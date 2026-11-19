Hayden Panettiere halála a boncolási jegyzőkönyvek szerint véletlen gyógyszer-túladagolásban miatt történt. A dél-karolinai Greenville-ben hunyt el a színésznő mindössze 36 évesen. A lakás, amiben életét vesztette, már ismét bérelhető.

Hayden panettiere halála: bérelhető az otthon, amiben életét vesztette.

Forrás: AFP

Hayden Panettiere halála: bérelhető az otthon, amiben életét vesztette

Hayden Panettiere halála 2026. augusztus 16-án történt, a színésznő mindössze 36 évesen veszette életét. Hayden Panettiere halálának oka a jegyzőkönyvek szerint véletlen túladagolás. A hivatalos vizsgálat balesetnek minősítette a tragédiát, mivel idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak, habár a színésznő édesanyja Panettiere barátját, Brian Hickerson nyíltan hibáztatta a nő állapotáért és elszigetelődéséért. Az köztudott volt, hogy kapcsolatuk viharos volt, családon belüli erőszak miatt egyszer el is ítélték a férfit, de Brian Hickerson ügyvédje visszautasított minden vádat. A férfi és testvére a színésznővel volt abban a greenville-i lakásban, ahol a színésznő életét vesztette, és amely most ismét kiadó.

A TMZ értesülései szerint négy hónap után újra lehet foglalni azt a lakást, amelyben Hayden Panettiere meghalt. Az 1 hálószobás, 1 fürdőszobás lakás a Judson Mill Lofts épületben található Greenville-ben. A leírás szerint van benne egy kihúzható kanapé, feltehetően az, amelyiken Hayden Panettiere a halála előtt aludt.

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