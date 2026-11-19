A pizsama az egyik legkényelmesebb ruhadarabunk, és mivel többnyire csak alváshoz vagy otthoni pihenéshez viseljük, sokan nem érzik szükségét annak, hogy minden használat után a mosógépbe kerüljön. Mások viszont el sem tudják képzelni, hogy egynél több éjszakát töltsenek ugyanabban a hálóruhában. Nem először feszülnek egymásnak az interneten az emberek a témában, de most szakértő tesz pontot a vita végére.

Szerinted meddig számít tiszának a pizsama?

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Mi a jó, ha a pizsama egy használat után megy a szennyesbe, vagy ha egy hétig is elhordjuk?

A vita a közösségi oldalakon is megjelent. A vélemények meglehetősen eltérnek: vannak, akiknek a friss pizsama az esti rutin elengedhetetlen része, mások viszont több éjszakán keresztül is ugyanazt hordják, amíg nem érzik koszosnak vagy kellemetlen szagúnak.

A pizsamakérdésben több fontos tényező is szerepet játszik.

Nem mindegy, mikor zuhanyozol

A pizsama tisztaságát az is befolyásolja, milyen esti rutint követsz. Ha közvetlenül lefekvés előtt zuhanyozol, és utána veszed fel a hálóruhát, az tovább maradhat friss, mintha egy hosszú nap után, zuhanyzás nélkül bújnál bele.

Az anyag szintén számít

A műszálas textilek például könnyebben magukba gyűjthetik a test természetes olajait és a szagokat. Ha pedig meleged van éjszaka, vagy rendszeresen megizzadsz, akkor sem jó ötlet hosszú ideig ugyanabban a pizsamában aludni.

Most, hogy mindent tudsz, már csak egy kérdés maradt: te hány éjszaka után küldöd a pizsamádat a szennyesbe? És akkor jöjjön a szakértő véleménye, ami vagy téged igazol, vagy nem...

Hány napig aludhatunk ugyanabban a pizsamában?

Dr. Hana Patel, az NHS háziorvosa és alvásszakértője a Metrónak mondta el, hogy az általános higiéniai ajánlások szerint, otthoni használat esetén két-három viselés után érdemes kimosni a pizsamát. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden helyzetben ugyanaz a szabály érvényes.

Ha valaki sokat izzad éjszaka, betegségből lábadozik vagy egész nap a hálóruhájában pihen, jobb a naponta tiszta szettre vált. A testünk ugyanis alvás közben is termel izzadságot és faggyút, a ruhán pedig elhalt hámsejtek is összegyűlhetnek.

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