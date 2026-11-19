Budapest az elmúlt időszakban valóságos hollywoodi forgatási helyszínné változott, így a fővárosban közlekedőknek érdemes nyitott szemmel járniuk. Ezúttal Henry Cavill került a figyelem középpontjába, akinek felbukkanása mindig különleges élmény a rajongók számára. A brit színész nemcsak dögös külsejével, hanem elegáns, férfias kisugárzásával is magára vonzza a tekinteteket.

Henry Cavill jelenleg is Budapesten forgat.

Forrás: Profimedia

A világsztár nem először jár Magyarországon.

Egy másik hollywoodi kedvenccel közös produkción dolgozik

Nemcsak a filmvásznon, hanem a hétköznapokban is igazi sármőr: mintha csak James Bondot látnánk.

Henry Cavill Budapesten: mintha ő lenne James Bond

A 43 éves színész egyszerre tud elegáns, titokzatos és lehengerlően férfias lenni. Nem véletlen, hogy a rajongók évek óta szívesen látnák őt a legendás brit titkosügynök, James Bond szerepében. Sármos megjelenése, karakteres arcvonásai és kifinomult stílusa alapján könnyen el tudnánk képzelni a 007-es ügynök szerepében. Ezért is csalódtak sokan, amikor kiderült, hogy Robert Pattinson alakítja majd a titkosügynököt. De akik mégis kíváncsiak arra, hogy is festene Superman egy Bond-filmben, az az alábbi fotón le tudja csekkolni, ugyanis a színész egy kémfilmet forgat Budapesten, és teljesen úgy fest, mintha ő kapta volna Pattinson helyett a főszerepet.

Az Instán terjedő felvételek és beszámolók szerint a főváros több pontján is találkozhattak vele a szerencsések, többek között a Keleti pályaudvaron és a Szabadság híd környékén. A produkcióban egyébként Kevin Hart oldalán láthatjuk majd, a történetben pedig két rivális titkosügynök kerül egymással különös kapcsolatba. A szereplők között Jason Isaacs és Justine Lupe neve is felbukkan.

Cavill számára egyébként egyáltalán nem ismeretlen a kémek világa: korábban Az U.N.C.L.E. embere című filmben is bizonyította, hogy remekül áll neki a titokzatos ügynök karaktere. A rajongók pedig most ismét megcsodálhatják a színészt akcióhős szerepben – ezúttal Budapest utcáin.

Ezek is érdekelhetnek még: