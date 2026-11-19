A '90-es évek televíziós sikersorozatai számos fiatal színészt tettek világhírűvé, ám nem mindenki vágyott arra, hogy felnőttként is a reflektorfényben maradjon. Brandon Call neve sokaknak ismerősen csenghet: ő alakította a Baywatch első évadában Hobie Buchannont, majd az Egyről a kettőre című népszerű szitkomban is éveken át szórakoztatta a nézőket. Az egykori gyereksztár azonban egészen más utat választott, mint hollywoodi kollégái. Egy súlyos incidens után hátat fordított a színészetnek, és azóta szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Most egy friss fotó miatt ismét előkerült a neve, megváltozott külseje pedig sokakat meglephet.

Brandon Call Hobbie Buchanan szerepében volt látható a Baywatch első évadában.

Forrás: Profimedia

Egykor tinilányok ezreinek szívét dobogtatta meg, ma már egészen más külsővel jelenik meg.

Egy váratlan és megrázó esemény örökre megváltoztatta az életét, és a karrierjére is komoly hatással volt.

Nem mindennapi döntést hozott a hollywoodi sikerek után.

Így néz ki a Baywatch egykori gyereksztárja, Brandon Call

Brandon Call már egészen kicsi korában a kamera elé állt: mindössze kétévesen modellkedni kezdett, később pedig színészként is kipróbálta magát. Az első jelentősebb filmes munkái között szerepelt az 1985-ös Disney-produkció, A fekete üst is, amelyben szinkronszerepet kapott. Az igazi áttörést azonban a Baywatch hozta el számára. A sorozat első évadában ő játszotta Hobie Buchannont, Mitch Buchannon, vagyis David Hasselhoff fiát. A fiatal színész később egy másik nagy sikerű produkcióban is fontos szerepet kapott. Az Egyről a kettőre című szitkomban J. T. Lambertként hét évadon keresztül szerepelt Patrick Duffy és Suzanne Somers oldalán. A sorozat 1998-as befejezése után azonban végleg búcsút intett a színészetnek.

A visszavonulásához egy különösen megrázó esemény is hozzájárult. 1996-ban, amikor éppen a forgatásról tartott hazafelé, közúti szóváltásba keveredett egy férfival, aki mindkét karján meglőtte. Bár a sérüléseiből felépült, a történtek mély nyomot hagytak benne. A traumatikus élmény és a hírnévvel járó nehézségek egyaránt szerepet játszhattak abban, hogy a sorozat befejezése után végleg elhagyta Hollywoodot. A színész ezután tudatosan kerülte a nyilvánosságot, és a civil élet felé fordult. Dolgozott a szülei benzinkútjánál, később pedig ingatlanközvetítéssel is foglalkozott. Magánéletéről szintén keveset lehet tudni: elvált, és 1998-ban egy lánya született. Nem épített tovább színészi karriert, és a közösségi médiában sem vált aktív szereplővé.