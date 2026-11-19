Az 57 éves Erika Eleniakról kevesen tudják, hogy a Baywatch-ból való kilépése után komoly érzelmi válságon esett át, majd anyagi nehézségekkel küzdött. A minap arról beszélt, hogy válása után 15 évig nem volt férfi az életében és kizárólag a lánya nevelésére koncentrált, később pedig arról lehetett olvasni, regisztrált az OnlyFansre. Most az is kiderült, miért.

Erika Eleniak kis híján elveszítette a lakását.

Forrás: X17online.com

Erika Eleniak anyagi helyzete katasztrofális volt

A Shauni McClain szerepében ismertté vált Erika Eleniak a Miss Understood podcast vendégeként beszélt arról, hogy kiután kiszállt a Baywatch-ból nagyon kevés színészi munkát kapott és másból sem nagyon volt bevétele. Kereste a lehetőségeket, de egyre elkeseredettebb lett, az i-n a pont pedig az volt, hogy a lakhatása is veszélybe került, kilakoltatási felszólítást kapott.

„Az volt a szerencsém, hogy voltak emberek az életemben, akik segítettek, és ezért hálás vagyok nekik, de nagy küzdelem és hatalmas stressz volt. Amikor ilyen pénzügyi nyomás nehezedik rád, az olyan módon emészti fel az embert, amit nehéz szavakkal leírni. Kimerítő az állandó félelem és szorongás” – nyilatkozta színésznő és azt is hozzátette, ha ez nem lett volna elég, kínosan érezte magát, hiszen tudta, hogy sokan azt gondolják, hogy korábbi hollywoodi sikerei után bőven van pénze.

Erika Eleniak a Baywatch ünnepelt sztárja volt.

Forrás: Profimedia

Az OnlyFans hozta meg számára a fordulatot

A színésznő miután már nem látott más utat tavaly augusztusban csatlakozott az OnlyFanshez. Kezdetben nagyon tartott tőle, ugyanis az oldalt mindenki az erotikus tartalmakkal társítja, ugyanakkor leszögezte, hogy ő nem meztelenkedett, bejegyzései inkább a mindennapjairól szólnak, például arról, amikor tököt vásárol vagy otthon kávét készít.

A Baywatch szexi szereplőiről alábbi galériában nézhetsz fotókat.