Anne Hathaway-t először kapták lencsevégre harmadik gyereke születése óta. A színésznő júniusban, egy Instagram-posztban jelentette be terhességét, azonban a kicsi születését nem közölte a közösségi oldalán, így csak a lesifotósoknak köszönhetően értesültek az emberek arról, hogy Anne Hathaway gyereke megszületett. Íme, az első fotók.

Anne Hathaway gyereke megszületett, íme az első fotó.

Forrás: Profimedia/MMVV

Anne Hathaway gyereke megszületett, és a lesifotósok már meg is örökítették

A Neveletlen hercegnő és Az ördög Pradát visel sztárjának újabb oka van az ünneplésre! Amellett, hogy az elmúlt évben szinte nem lehetett úgy moziba menni, hogy ne lássuk Anne Hathaway-t a vásznon, a harmadik gyereke is megszületett. A terhességet a színésznő bejelentette júniusban Instagram-oldalán, a vörös szőnyeges megjelenésin pedig büszkén mutatta meg kerekedő pocakját.

Mostanra pedig már megszületett a kicsi, akiről ennél többet egyelőre nem osztottak meg a nyilvánossággal. A lesifotósoknak azonban már sikerült lencsevégre kapniuk a babát, ugyan csak egy hordozóban. Anne Hathaway New York utcáin sétált a harmadik gyerekével.

Most egy darabig Anne Hathaway gyerekeire koncentrál majd, két fia, a 2016-ban született Jonathan és a 2019-ben született Jack is biztosan örömmel babáznak a büszke apukával együtt. Anne Hathaway férje, Adam Shulman, akivel 2008 óta alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig 2012 szeptemberében házassággal pecsételték meg.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: