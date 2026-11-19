A tudatos bőrápolásban egyre nagyobb figyelmet kapnak azok az összetevők, amelyek nem csupán egyetlen problémára kínálnak megoldást. A peptidek pontosan ebbe a kategóriába tartoznak: olyan rövid aminosavláncok, amelyek különböző módokon támogathatják a bőr működését. A multi-peptid formulák különlegessége, hogy egyszerre többfélét tartalmaznak belőlük, így komplexebb ápolást kínálhatnak az érett, vízhiányos vagy rugalmasságát vesztett bőr számára.

A multi-peptid szérumok a bőrápolás új kedvencei.

Forrás: 123rf

Nem csupán a ráncokkal veszik fel a harcot: a bőr általános megjelenésére is hatással lehetnek.

Egyes formulák olyan összetevőket is tartalmaznak, amelyekkel még hatékonyabbá tehetjük a mindennapi arcápolást.

A drogériás kedvencektől a prémium készítményekig több izgalmas alternatíva közül választhatunk.

A legjobb multi-peptid szérumok körképe

A megfelelő szérum rendszeres használatával a bőr hidratáltabbnak, teltebbnek és simábbnak tűnhet, miközben a finom vonalak megjelenése is mérséklődhet. A peptidek a bőrben természetesen előforduló fehérjék, például a kollagén és az elasztin építőelemeihez kapcsolódnak. A kozmetikumokban alkalmazott peptidtípusok különböző feladatokat láthatnak el: egyesek a bőr feszesebb megjelenését támogathatják, mások a hidratáltság megőrzésében vagy a bőr védőrétegének ápolásában játszhatnak szerepet. A multi-peptid szérumok többféle peptidet egyesítenek egyetlen készítményben. Ez azért előnyös, mert a különböző összetevők eltérő módon egészíthetik ki egymás hatását. Mutatunk is néhány extra hatásos terméket!

1. Revox B77 JUST Multi-Peptide szérum – 2790 Ft; 2. The Ordinary Multi-peptide + HA szérum – 8100 Ft; 3. Isana Multipeptide szérum – 3499 Ft; 4. Geek & Gorgeous 101 Power Peptides szérum – 5490 Ft; 5. SkintrActive Peptide Pro rézpeptides multi-peptid szérum 1% Copper tripeptide – 12 499 Ft.

Forrás: notino.hu; rossmann.hu; skinsmart.hu.

A peptideket egyébként három fő csoportra oszthatjuk. A jelzőpeptidek a kollagén és más, a bőr szerkezetét támogató anyagok termelődésével összefüggő folyamatokat célozzák, a rézpeptidek olyan nyomelemeket kötnek meg és szállítanak, amelyek részt vesznek a bőr regenerációs folyamataiban, míg a neuropeptidek a mimikai ráncok kialakulásához kapcsolódó idegi jelátviteli folyamatokat célozzák.

A legnépszerűbbek közé tartozik a Copper Tripeptide-1, vagyis a rézmegkötő peptid, ami támogathatja a kollagén- és elasztinképződést, valamint a bőr regenerációs folyamatait, az argireline-t pedig a mimikai ráncok megjelenésének mérséklésére fejlesztették ki, és a ráncképződéshez kapcsolódó idegi jelátviteli folyamatokat célozza. A Palmitoyl Tripeptide-5 a kollagéntermelés támogatásán keresztül hozzájárulhat a feszesebb, rugalmasabb archoz, míg az Acetyl Tetrapeptide-5-öt elsősorban szemkörnyékápolókban alkalmazzák, a szem alatti duzzanatok és táskák megjelenésének mérséklésére.