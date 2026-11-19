John Travolta felesége, Kelly Preston 6 éve halt meg 2020-ban, a színésznek azóta nem volt ismert kapcsolata, és nem is nagyon nyilatkozott a szerelmi életéről. A 72 éves színész most azonban elmondta, készen állna-e egy társra.

John Travolta felesége, Kelly Preston 2020-ban halt meg.

Forrás: NORTHFOTO / Diego Corredor/MediaPunch

John Travolta felesége halála után a szerelmi életéről nyilatkozott

John Travolta felesége mellrákban halt meg 2020. július 17-én, miután két évig küzdött a betegséggel. Kelly Preston 57 éves volt, és két gyereket hagyott hátra: Ella 20, fiuk, Benjamin pedig 9 éves volt akkor, amikor édesanyja meghalt. John Travoltának és Kelly Prestonnak 3 közös gyereke született, azonban Jett fiuk 2009-ben, 16 évesen meghalt.

Miért halt meg John Travolta fia? Jett Tarvolta 2009 januárjában halt meg 16 évesen, a Bahamákon. Egy roham következtében elesett és beütötte a fejét a fürdőkádba. Jett autista, asztmás és Kawasaki-szindrómás volt.

John Travolta gyerekeit így egyedül nevelte, mostanra Ella már 26 éves, Benjamin pedig 15. A színész pedig nemcsak arról beszélt, hogy készen áll-e már egy újabb szerelemre, de arról is, milyen volt számukra az elmúlt 6 év.

„Őszintén szólva, érdekes hat év volt, amíg gondoskodtam a fiamról, aki akkor még csak kilencéves volt, amikor ez történt, és [a lányomról], Elláról. Számomra tehát az volt a fontos, hogy rendbe hozzam a dolgokat, és valahogy rendezni tudjam a jövőjüket, valamint azt, ami történt. (...) ha az egyik szülő eltávozik, akkor egyszerre vagy anya és apa is" – mondta a színész, aki arra a kérdésre is válaszolt, hogy készen áll-e egy új kapcsolatra.

„Nos, a szerelem a minden, a személyiségem része. Szóval nyitott vagyok-e rá? Igen” – mondta John Travolta a Today hétfői adásában Craig Melvinnek. Arról azonban egyelőre nincs szó, hogy randizik-e a Nicsak, ki beszél! sztárja, vagy csak most kezdett el nyitni a lehetőség felé.

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