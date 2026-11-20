Nem mindig könnyű eltalálni mások ízlését, különösen akkor, ha szépségápolási termékekről, parfümökről vagy kozmetikumokról van szó. Ilyenkor jöhet jól egy olyan meglepetés, amellyel nem lehet melléfogni: a Rossmann ajándékkártyája egyszerre praktikus, személyes és rugalmas megoldás, ráadásul akkor is remek választás, ha már időszűkében vagyunk.

A Rossmann ajándékkártya kinyomtatható, egyedi üzenettel személyessé tehető, így nem kell lemondanunk arról sem, hogy az ajándékot becsomagolva, kézzel adjuk át.

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Egy kis szabadság a karácsonyfa alatt

Van, aki a kedvenc parfümjének örülne, más egy régóta vágyott arckrémre, új sminktermékekre vagy éppen a mindennapokban hasznos szépségápolási kedvencekre vágyik. A megfelelő ajándék kiválasztása azonban nem mindig egyszerű, hiszen mindenkinek más az ízlése és az igénye, különösen az illatok, a textúrák, a smink-, haj- és bőrápolási termékek palettáján. A Rossmann ajándékkártyájával elkerülhetjük, hogy melléfogunk, a megajándékozott maga döntheti el, mire költi az összeget, így valóban olyan termék kerülhet a polcára, amire szüksége van, vagy amit már kinézett magának.

Rossmann ajándékkártyával a döntés örömét is átadod

A Rossmann ajándékkártya 1000 és 100 000 forint közötti összeggel tölthető fel, így a kisebb figyelmességtől a nagyobb értékű meglepetésig többféle lehetőséget kínál. Különösen jó választás lehet akkor, ha nem szeretnénk találgatni, mire vágyik a másik, hanem inkább meghagynánk neki a döntés örömét. Így a megajándékozott maga választhatja ki, hogy egy régóta kiszemelt parfümre, új szépségápolási kedvencekre vagy éppen a mindennapi bevásárlás során hasznos termékekre költi az összeget. Ráadásul nem kell rögtön elhasználnia az egész ajándékot: a kártya egyik nagy előnye, hogy a teljes összeg több vásárlás alkalmával is felhasználható, a fennmaradó egyenleg később is rendelkezésére áll, így akár több kisebb kényeztetésre is fordíthatja az ajándékba kapott pénzt.

Arra azonban érdemes figyelni, hogy a kártya a kiállításától számított 12 hónapig érvényes, és az érvényességi idő nem hosszabbítható meg. Újratölteni sem lehet, ezért érdemes már a vásárláskor átgondolni, mekkora összeggel szeretnénk meglepni szeretteinket.