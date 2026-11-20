A hatóság visszahívta a Richard Royal Winter elnevezésű terméket. A termékvisszahívás azért történt, mert a ceyloni szálas narancshéjjal, fahéjjal és szegfűszeggel ízesített fekete tea növényvédőszer-maradványokat tartalmazhat.
Termékvisszahívásról döntöttek: ebben a teában találtak növényvédőszer-maradékot
A Nébih nem engedélyezett növényvédőszer-maradék tartalma miatt azonnali termékviszahívásról döntött a Richard Royal Winter – ízesített ceyloni szálas fekete tea narancshéjjal, fahéjjal és szegfűszeggel megnevezésű tea esetében.
A forgalmazó az érintett termék vételárát visszaadja, melyről a honlapján tájékoztatta vásárlóit.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra kéri a vásárlókat, hogy ha ilyen teából vettek, azt semmiképpen se fogyasszanak belőle!
A visszahívott tea adatai:
- Bejelentő és forgalmazó: ZÉ-NÓ KER Bt.
- RASFF referencia szám: 2026.9536
- Minőségmegőrzési idő: 13/07/2026
- Tételszám: L53A
- Kiszerelés: 80 gramm
- A termék eredete: Oroszország
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