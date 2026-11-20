A hatóság visszahívta a Richard Royal Winter elnevezésű terméket. A termékvisszahívás azért történt, mert a ceyloni szálas narancshéjjal, fahéjjal és szegfűszeggel ízesített fekete tea növényvédőszer-maradványokat tartalmazhat.

A termékvisszahívás a Richard Royal Winter tea vásárlóit érinti.

Forrás: NÉBIH

Termékvisszahívásról döntöttek: ebben a teában találtak növényvédőszer-maradékot

A Nébih nem engedélyezett növényvédőszer-maradék tartalma miatt azonnali termékviszahívásról döntött a Richard Royal Winter – ízesített ceyloni szálas fekete tea narancshéjjal, fahéjjal és szegfűszeggel megnevezésű tea esetében.

A forgalmazó az érintett termék vételárát visszaadja, melyről a honlapján tájékoztatta vásárlóit.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra kéri a vásárlókat, hogy ha ilyen teából vettek, azt semmiképpen se fogyasszanak belőle!

A visszahívott tea adatai: Bejelentő és forgalmazó: ZÉ-NÓ KER Bt.

RASFF referencia szám: 2026.9536

Minőségmegőrzési idő: 13/07/2026

Tételszám: L53A

Kiszerelés: 80 gramm

A termék eredete: Oroszország

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