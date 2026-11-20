Évekig tartó keresgélés után végre kiderült, ki lesz a következő 007-es ügynök. Utoljára Daniel Craig öltötte magára a titkosügynök öltönyét, és szürcsölgette a martinit felrázva, nem keverve. Ennek is már öt éve, ugyanis 2021-ben mutatták be a 007 Nincs idő meghalni című filmet, ami az utolsó volt Daniel Craig főszereplésével. Tőle Robert Pattinson veszi át most az aktatáskát, a régóta várt bejelentésre pedig a királyi család is reagált. Így kommentálták azt, hogy Robert Pattinson Bond szerepében lesz látható.

Robert Pattinson Bondként: a színész 2025-ben találkozott Daniel Craiggel, akkor azonban még nem tudta, hogy az utódja lesz.

Forrás: Olivier Borde / Bertrand Rindoff / Bestimage /Northfoto

Robert Pattinson Bondként: így reagált a királyi család

Nagy utat járt be Robert Pattinson: csillogó testű vámpírfiúból titkosügynökké avanzsált. A Twilight egykori sztárja lesz ugyanis a híres 007-es ügynök, amely választás sokakat meglepett. Az elmúlt években megannyi brit színész neve felmerült, mint lehetséges jelölt: esélyesnek tartották Dua Lipa férjét, Callum Turnert, Jacob Elordit, Tom Hollandot és Aaron Taylor-Johnsont is. A befutó végül mindenkit meglepett, ugyanis Pattinson senki listáján nem szerepelt, kivéve persze a stúdióét.

A bejelentés után a brit királyi család hivatalos közösségi oldalain is megjelent egy rövid, de annál beszédesebb üzenet.

„Üdvözöljük Őfelsége titkosszolgálatában, Mr. Bond!” – reagáltak arra, hogy Robert Pattinson James Bondként lesz látható.

Robert Pattinson Bond szerepében: így reagált a királyi család.

Forrás: Instagram/The Royal Family

A szellemes köszöntés különösen találó, hiszen Pattinson lesz az első James Bond, aki már Károly király uralkodása alatt teljesít szolgálatot. Daniel Craig még II. Erzsébet királynő idején búcsúzott a szereptől. James Bond és a királyi család között meglehetősen szoros a kapcsolat, Károly király 1983-ban Diana hercegnével együtt jelent meg a Polipka premierjén. Károly 2019-ben még a forgatáson is meglátogatta Daniel Craiget.

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