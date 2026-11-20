A '70-es évek végén egy csapásra hódította meg a világ összes férfijának szívét méghozzá a Bombanő című filmmel. Nem volt nehéz dolga, hiszen ő tényleg az volt: hosszú, szőke haj és tökéletes alak. Bo Derek szexszimbólummá vált, és egészen visszavonulásaig az is maradt. A színésznő ugyan filmeket már nem forgat, de nem tűnt el a köztudatból, és 70 évesen is gyönyörű, ráadásul plasztikai műtétek nélkül.

Bo Derek a Bombanőben.

Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Bo Derek szexszimbólummá vált: a Bombanő című film hozta meg számára a sikert

Bo Derek 1956. november 20-án született, vagyis betöltötte a 70. életévét, de még mindig sugárzóan szép. Annak idején a Bombanő című filmnek köszönhetően ismerte meg a világ, majd sorban jöttek a szerepek, ahol színészi tehetsége mellett a szépségét is megmutatta. Láthattuk a Tarzan, a majomemberben, a Bolero című filmben vagy éppen a Szellemképtelenségben. Mára már visszavonult a filmezéstől, csak nagyon ritkán vállal szerepeket, és inkább az állatvédelemmel foglalkozik.

Bo Derek ma gyönyörű, pedig visszautasítja a plasztikai műtéteket, és az edzést is gyűlöli, a Santa Barbara-i farmján végzett házimunkával és az állatok gondozásával tartja magát fitten.

Bo Derek 70 évesen is gyönyörű.

Forrás: Greg Doherty / Getty Images via AFP

A szerelemben is megtalálta a boldogságot

Első férje, John Derek 1998-as halála után a színésznő azt hitte, soha többé nem lesz szerelmes. John Corbett színész azonban 2002-ben elrabolta a szívét. A pár 2020-ban, közel két évtizednyi kapcsolat után, titokban házasodott össze.

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