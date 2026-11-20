Bruno Mars szívszorító posztban búcsúzik édesapjától, aki novemberben távozott az élők sorából. A zenész a halál okát nem osztotta meg. A sztár édesanyja sem él már, Bernadette Hernandez 2013. június 1-jén agyi aneurizma következtében halt meg.

Bruno Mars apja elhunyt: ez volt az utolsó ölelés.

Forrás: Instagram/Bruno Mars

Bruno Mars szívszorító posztban búcsúzik édesapjától

A zenész Instagram-oldalán közölte rajongóival a tragikus hírt: elveszítette édesapját. A 41 éves sztár közös képekkel búcsúzott el édesapjától, azt is megmutatta, milyen volt az utolsó ölelés, amit adhatott neki.

Bruno Mars édesapja, Peter Hernandez 74 évesen halt meg.

Forrás: Instagram/Bruno Hernandez

„A múlt héten utoljára ölelhettem meg az apámat. Ha valaha is hallottatok már róla beszélni, akkor tudjátok, hogy mindig azt mondtam, ő az az ember, aki mindent megtanított nekem, amit tudok, különösen a zene terén. Ő nevelte fel a négy gyönyörű nővéremet, a bátyámat és engem. Számomra ő volt a világ legjobb apja, és minden nap hiányozni fog, amíg újra nem találkozunk. Szeretlek, apu. Adj egy puszit anyának a mennyországban a nevemben" – írta Bruno Mars a poszthoz. Bruno Mars apja, Peter Hernandez 2026. november 10-én halt meg, 74 évesen. A halál okáról nem tettek közzé információt.

Bruno Mars és édesapja, Peter Hernandez.

Forrás: Instagram/Bruno Mars

Bruno Mars így már minkét szülőjét elvesztette, édesanyja, Bernadette Hernandez váratlanul halt meg 55 évesen: agyi aneurizmát kapott. Később a zenész elmondta, az egész karrierjét feláldozná azért, hogy anyukája éljen. „Ő többet jelent nekem, mint a zene. Ha a zenémért cserébe visszakaphatnám őt, megtenném" – mondta a zenész, akinek öt testvére van. Egy bátyja (Eric, aki a mai napig a zenekarában dobol) és négy lánytestvére (Presley, Tahiti, Tiara és Jaime).

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