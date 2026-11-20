Bruno Mars szívszorító posztban búcsúzik édesapjától, aki novemberben távozott az élők sorából. A zenész a halál okát nem osztotta meg. A sztár édesanyja sem él már, Bernadette Hernandez 2013. június 1-jén agyi aneurizma következtében halt meg.
Bruno Mars szívszorító posztban búcsúzik édesapjától
A zenész Instagram-oldalán közölte rajongóival a tragikus hírt: elveszítette édesapját. A 41 éves sztár közös képekkel búcsúzott el édesapjától, azt is megmutatta, milyen volt az utolsó ölelés, amit adhatott neki.
„A múlt héten utoljára ölelhettem meg az apámat. Ha valaha is hallottatok már róla beszélni, akkor tudjátok, hogy mindig azt mondtam, ő az az ember, aki mindent megtanított nekem, amit tudok, különösen a zene terén. Ő nevelte fel a négy gyönyörű nővéremet, a bátyámat és engem. Számomra ő volt a világ legjobb apja, és minden nap hiányozni fog, amíg újra nem találkozunk. Szeretlek, apu. Adj egy puszit anyának a mennyországban a nevemben" – írta Bruno Mars a poszthoz. Bruno Mars apja, Peter Hernandez 2026. november 10-én halt meg, 74 évesen. A halál okáról nem tettek közzé információt.
Bruno Mars így már minkét szülőjét elvesztette, édesanyja, Bernadette Hernandez váratlanul halt meg 55 évesen: agyi aneurizmát kapott. Később a zenész elmondta, az egész karrierjét feláldozná azért, hogy anyukája éljen. „Ő többet jelent nekem, mint a zene. Ha a zenémért cserébe visszakaphatnám őt, megtenném" – mondta a zenész, akinek öt testvére van. Egy bátyja (Eric, aki a mai napig a zenekarában dobol) és négy lánytestvére (Presley, Tahiti, Tiara és Jaime).
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