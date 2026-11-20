Katalin hercegné nem csak szavakkal tesz a környezetvédelemért. Többször láttuk már, hogy egy-egy ruháját több alkalommal is viselte. Így volt ez azzal a kék darabbal is, amiben a mumbai metrón kapták lencsevégre.

Katalin hercegné a metrón Indiában.

Forrás: PA Wire

Két alkalom, két kontinens, ugyanaz a ruha: Katalin hercegné királykékben tündökölt

Katalin hercegné indiai látogatásán ismét bebizonyította, hogy nem feltétlenül kell minden alkalomra új ruhát választania. Vilmos herceg felesége egy korábban már viselt V-kivágású, midi Gabriela Hearst Roksanda ruhában jelent meg Mumbaiban. A királykék darabot ugyanis már láthattuk rajta, a tavalyi wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes döntőjében is ebben fotózták le.

Katalin hercegné 2025-ben Wimbledonban.

Forrás: PA Wire

Nézzük, mit viselt még Indiában!

A hercegné az első programján, a rögtönzött krikettjátékairól ismert Ballard Estate-en tett látogatása során, amely a pisztáciazöld Veronica Beard blézert viselt fehér nadrággal...

Katalin a Ballard Estate-en, Indiában.

Forrás: PA Wire

Ezt követően elefántcsontszínű Edeline Lee kosztümben találkozott az Earthshot-díj döntőseivel.

Katalin hercegné csodálatos ruhakölteményeiből néhányat az alábbi galériánkban nézhetsz meg.