Katalin hercegné nem csak szavakkal tesz a környezetvédelemért. Többször láttuk már, hogy egy-egy ruháját több alkalommal is viselte. Így volt ez azzal a kék darabbal is, amiben a mumbai metrón kapták lencsevégre.
Két alkalom, két kontinens, ugyanaz a ruha: Katalin hercegné királykékben tündökölt
Katalin hercegné indiai látogatásán ismét bebizonyította, hogy nem feltétlenül kell minden alkalomra új ruhát választania. Vilmos herceg felesége egy korábban már viselt V-kivágású, midi Gabriela Hearst Roksanda ruhában jelent meg Mumbaiban. A királykék darabot ugyanis már láthattuk rajta, a tavalyi wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes döntőjében is ebben fotózták le.
Nézzük, mit viselt még Indiában!
A hercegné az első programján, a rögtönzött krikettjátékairól ismert Ballard Estate-en tett látogatása során, amely a pisztáciazöld Veronica Beard blézert viselt fehér nadrággal...
Ezt követően elefántcsontszínű Edeline Lee kosztümben találkozott az Earthshot-díj döntőseivel.
Katalin hercegné csodálatos ruhakölteményeiből néhányat az alábbi galériánkban nézhetsz meg.
Katalin hercegné az Earthshot-díjátadóra különösen látványos ruhát választott az indiai tervező, Mahima Mahajan Anarkali selyemruháját viselte. A földig érő bordó ruhát aranyszínű, banaraszi mintával, kézi hímzésekkel és üveggyöngyökkel díszítették. Katalin a különleges ruhához smaragdokkal és gyémántokkal kirakott nyakláncot és fülbevalót választott. Ékszerei királyi örökségek, II. Erzsébet királynő viselte azokat, de Katalinon is láthattuk már 2022-ben.
A látogatás utolsó napján Katalin egy mumbiai szülészeti osztályon járt, ahol vörös ruhában jelent meg: egy új Emilia Wickstead kreációt választott.
Katalin hercegné csodálatos ruhakölteményeiből néhányat az alábbi galériánkban nézhetsz meg.
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