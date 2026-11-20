Meghan Markle 82 éves édesapja, Thomas Markle egy pszichiátriai vizsgálaton összekeverte lányát, a sussexi hercegnét a testvérével, Samantha Markle-lel. A férfinál korábban demenciát és memóriazavarokat állapítottak meg. Az orvos közreműködésére azért volt szükség, mert a bíróság elrendelte, hogy felmérjék, Markle mentális állapota lehetővé teszi-e, hogy bíróság elé álljon az ellene felhozott gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos vádak miatt.

Meghan Markle évekkel ezelőtt megszakította a kapcsolatot apjával, Thomas Markle-lel.

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Azt hitte, Meghan Markle a testvére

A Page Six információi szerint Thomas Markle a Dél-Floridai Egyetem pszichiáteri vizsgálatán nem tudta pontosan megnevezni a családtagjait és hogy milyen rokonságban áll velük, és ami a legsúlyosabb, hogy egy alkalommal a lányát, Meghant, aki öszeomlott az apja botránya miatt, a testvéreként említette. A szakember a férfit a családjáról is kérdezte. Thomas Markle állítólag zavarosan fogalmazott. „Vannak bizonyos családi nézeteltérések és hasonló dolgok, nem jövök ki valakivel a családban, különböző okok miatt” − idézi a lap a megszerzett dokumentumot.

A férfi először azt mondta, hogy van egy fia, Thomas Markle Jr. és egy lánya, Meghan Markle. A pszichiáter rákérdezett Samanthára, amire a férfi a következőket mondta: „Két gyermekem van. Azt hiszem, Meghan Samantha. Csak egy lányom és egy fiam van.” A bíróság által kirendelt pszichiáter állítólag megkérdezte azt is, ki kezelte eddig a férfit, aki azt válaszolta, hogy nem tudja, de „testvére, Meghan” segíthetne ebben, ahogyan a betegségei részletes felsorolásában is. Később aztán helyesbített, hogy Meghan nem a tesvére, hanem a lánya. „Az emlékezetem teljesen cserben hagyott” – fogalmazott.

A fiát hibáztatja azért, hogy letartóztatták

A pszichiáterrel folytatott beszélgetés során Thomas Markle a fiával való konfliktusáról is beszélt. Elmondta, hogy Thomas Markle Jr.adta fel, mivel azt állította, hogy gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos felvételeket talált nála. „A fiam most éppen keresztre feszít engem” – mondta a november 6-án letartóztatott férfi, aki azt állítja, ártatlan és a hazugságvizsgálatot is vállalná. Meghan Markle apja szerint Thomas Jr. anyagi haszonszerzés miatt jelentette fel.