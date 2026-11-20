Stephen Baldwin egyáltalán nem kímélte testvérét. A színész olyan filmekben játsztott, mint a két Oscar-díjas Közönséges bűnözők, az Ámokfutam és az Édeshármas, de rendezett is. Habár már nincs annyira az előtérben, mint színészi pályája kezdetén, nem vonult vissza, és ugyan általában nem uralja a címlapokat, mostani kijelentésével sikerült felhívnia magára mindenki figyelmét. Bátyjáról, Alec Baldwinról mondott lesújtó véleményt.

Stephen Baldwin nem fogta vissza magát: ez a véleménye Alec Baldwinról.

Forrás: Larry Busacca / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Stephen Baldwin nem fogta vissza magát: ez a véleménye bátyjáról, Alec Baldwinról

Alec Baldwin testvérei szinte mind a színészi pályát választották, legalábbis a fiúk. Az 1958-ban született Alec Baldwin a legidősebb a fiúk közül, az 1960-ban született Daniel Baldwin a második, az 1963-ban született William „Billy” Baldwin a harmadik, és a legfiatalabb pedig az 1966-ban született Stephen Baldwin.

A családba két lány is született, 1955-ben Elizabeth Baldwin Keuchler, 1965-ben pedig Jane Baldwin Sasso, ám ők civil munkát választottak és kerülik a nyilvánosságot, nem úgy, mint a testvéreik, akik ezek szerint egymást sem restek bírálni. Stephen Baldwin legalábbis ezt tette egy podcasteben: keményen nekiment Alec Baldwinnak.

„Ő nem a legtehetségesebb” – mondta Stephen Alec képességeiről, összehasonlítva a testvéreivel. „Én vagyok az egyetlen, aki szerepelt egy kétszeres Oscar-díjas filmben. Ezt egy kicsit az orra alá kell dörgölnöm” – tette még hozzá utalva a Közönséges bűnözőkre, habár nincs teljesen igaza, az állítás inkább csak piszkálódás, hiszen mind Alec, mind Billy szerepelt már több olyan filmben, amely két vagy több Oscar-díjat nyert, köztük A tégla, az Aviátor és a „Született július 4-én című alkotásokban.

Ami tehetség pedig hiányzik Alec Baldwinból, azt pénzzel pótolja Stephen állítása szerint. „A pénz az úr, így Alec, hogy úgy mondjam, mindig is a trónon ülő király volt” – mondta Stephen bátyja hollywoodi bevételeiről. A podcast egy másik részében Stephen elmondta, hogy bár nem feltétlenül veszített el szerepet a testvérei miatt, volt egy időszak, amikor a hollywoodi vezetők őket egymással felcserélhetőnek tartották.