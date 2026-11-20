A kínai asztrológia szerint november 20-a egy úgynevezett lezáró nap, amely kedvez a befejezéseknek. 4 kínai csillagjegy számára itt az idő, hogy pontot tegyen azoknak a történeteknek a végére, amelyek túl sokáig foglalkoztatták őket. A nap energiája nem feltétlenül hoz látványos fordulatot. Inkább egy érzést: ezt már tényleg nem akarom tovább cipelni.

4 kínai csillagjegy régi ügyet zár le.

Forrás: 123rf.com

4 kínai csillagjegy november 20-án végre lezárhat egy régi ügyet

Disznó

A Disznó jegy szülöttei egy régi kapcsolat végére tehetnek pontot. Lehet, hogy időnként még visszagondolnak valakire a múltból, és a magányosabb pillanatokban megszépülnek az emlékek. November 20-án azonban tisztábban láthatják, miért nem működött annak idején a kapcsolat.

Ez nem feltétlenül jelent nagy beszélgetést vagy drámai búcsút. Lehet, hogy egyszerűen csak megszületik bennük egy biztos érzés: jól döntöttek, amikor továbbmentek. Attól még hiányozhat valaki, hogy már nem szeretnék visszakapni az életükbe.

A lezárás most éppen attól lesz felszabadító, hogy nem kell többé újra és újra lejátszaniuk magukban a múltat.

Nyúl

A Nyúl számára egy régóta húzódó vita érhet véget. Talán sokáig próbálta bebizonyítani az igazát valakinek, aki egyszerűen nem akarta őt megérteni. Most azonban rájöhet, hogy nem minden vitát kell megnyerni.

Lehet egy utolsó mondat, egy tisztázó beszélgetés vagy akár csak egy belső döntés, amely lezárja az ügyet. A legfontosabb, hogy a Nyúl ezúttal nem esik vissza a régi körökbe.

Nem kell egyetértenie a másik emberrel ahhoz, hogy békében legyen önmagával. Elmondja, amit szeretne, aztán nem magyarázkodik tovább. Néha éppen az jelenti a valódi győzelmet, ha már nincs szükséged az utolsó szóra.

Tigris

A Tigris végre felismerheti, hogy vannak emberek és helyzetek, amelyekbe hiába tesz bele újra és újra energiát. Talán túl sokáig próbált kedves lenni, segíteni vagy megmenteni valamit, miközben a másik oldalról alig érkezett valódi együttműködés.

November 20-án eljöhet az a pont, amikor azt mondja: eddig és ne tovább.

Ez nem feltétlenül végleges szakítás vagy konfliktus. Inkább annak felismerése, hogy egy kapcsolat vagy helyzet csak akkor változhat meg, ha a másik fél is akarja. A Tigris most hátraléphet anélkül, hogy bűntudatot érezne miatta.