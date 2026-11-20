Ahhoz, hogy a fagyasztott pizza finomabb legyen, nem kell hozzá különleges alapanyag, csak egy apró trükk és egy plusz feltét.

A fagyasztott pizza is lehet isteni finom.

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A fagyasztott pizza egy kis olívaolajjal sokkal jobb lesz

Ha fagyasztott pizzát készítünk, fontos, hogy a sütőt mindig teljesen melegítsük elő, így a tészta alja is átsül és ropogós legyen. A pizzát közvetlenül a sütőrácsra is tehetjük, így a forró levegő alulról is éri. „Egy kevés jó minőségű extra szűz olívaolaj sütés előtt, de akár utána is sokkal teltebb ízt ad az ételnek” − javasolja James Nice pizzaszakács.

A feltéteket is felturbózhatod

Néhány szelet gomba, hagyma, paprika vagy szalámi és sok-sok mozzarella még ízletesebbé teheti az előre csomagolt pizzát. A plusz sajtot célszerű a sütés felénél hozzáadni, hogy ne égjen meg, mire a tészta elkészül. „A friss bazsalikom csodát tehet, egy sima paradicsomos pizzához képest valódi ízorgia. Aki szereti a karakteresebb ízeket, egy kevés csípős mézzel vagy chiliolajjal is kísérletezhet” − vélekedik Nice.

Jó tanács: a szeleteléssel érdemes néhány percet várni, hogy a sajt kissé megszilárduljon, és a feltétek ne csússzanak le a pizzáról.

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