Harry herceg először beszélt apjánál tett látogatásáról: meglepő kijelentést tett

"Felpattantam egy repülőre, és amint tudtam, elmentem hozzá" - mondta a 39 éves sussexi herceg a Good Morning Americának.

"Szeretem a családomat. Hálás vagyok azért, hogy felszállhattam egy repülőre, és meglátogathattam őt, és időt tölthettem vele".

Harry arról is beszélt, hogy tervez még visszatérni szülőhazájába. "Vannak más tervezett utazásaim is, amelyek Nagy-Britannián keresztül vezetnek majd, vagy vissza Nagy-Britanniába, vagyis annyiszor látogatom meg a családomat, amennyiszer csak tudom" - idézi a herceget az In Touch.