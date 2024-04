Figyelmeztették Harry herceget: "Senkit nem fog becsapni a kifogásaival"

Harry herceg a jövő hónapban az Egyesült Királyságba látogat, hogy megünnepelje az Invictus Játékok tizedik évfordulóját ott, ahol minden kezdődött - Londonban. Az, hogy feleségével és két gyerekükkel együtt érkezik-e, továbbra is sokakat foglalkoztat, ahogy az is, hogy a herceg esetleg lemondja-e majd az utazást - vagy ez is csak egy villámlátogatás lesz.

Tom Quinn királyi szakértő figyelmeztette Harryt, hogy "senkit nem fognak becsapni" az olyan kifogások, mint például, hogy "nincs ideje meglátogatni a bátyját vagy az apját", vagy hogy "gyorsan vissza kell mennie az Egyesült Államokba, hogy a gyerekeivel lehessen".