Meghalt a Több mint testőr sztárja, Bill Cobbs

Bill Cobbs olyan filmekben szerepelt, mint a Több mint testőr, vagy az Éjszaka a múzeumban. Nagyrészt mellékszerepekben láthattuk, kitűnő karakterszínész volt.

Elhunyt Bill Cobbs, a Több mint testőr sztárja

Forrás: Getty Images via AFP

Cobbs irodista és autókereskedő is volt, mielőtt színészkedni kezdett. 36 éves volt már, amikor úgy döntött, hogy New Yorkba megy szerencsét próbálni. Előbb színházi szerepeket kapott, ott fedezték fel tehetségét, majd jöttek a sorozatszerepek és a mozi. Karaktere miatt általában rövid, de nagyon emlékezetes szerepeket osztottak rá. Láthattuk a Maffiózókban, a Walker, a texasi kopóban és a Star Trekben is. Legemlékezetesebb szerepét a Több mint testőr című filmben alakította, az énekesnő, Whitney Houston menedzserét játszotta - írja a The New York Times.

