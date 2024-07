Íme, a rejtett részlet György herceg születésnapi fotóján: sokan nem vették észre

György herceg 11. születésnapja alkalmából friss fotót tettek közzé róla, amelyet édesanyja, Katalin hercegné készített. A felvétel Vilmos és a walesi hercegné hivatalos Instagram-oldalára került ki, ám kiderült, hogy a képről lemaradt egy apró részlet, ami sokak figyelmét elkerülhette.

György herceg szülinapi fotójának rejtett részletére derült fény

Forrás: AFP or licensors

Lemaradt egy részlet György herceg születésnapi fotójáról

Katalin hercegné minden gyerekét ugyanúgy köszönti fel a nyilvánosság előtt: egy-egy friss fotót közöl a szülinaposról. A kép általában a szülők, vagyis Katalin és Vilmos hivatalos Instagram-oldalára kerül ki, nem volt ez másként György herceg esetében sem, aki júlus 22-én töltötte be a 11. életévét.

György herceg hivatalos fotója a 11. születésnapján

Forrás: https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

A leendő királyról egy fekete-fehér fotót töltöttek fel, amelyet később a csupán 24 órán át látható Instagram-történetükben is megosztottak. Ekkor derült fény arra, hogy a közzétett fotón nem látható György keze, a történetben megmutatott kép azonban a teljes, vágatlan felvétel.

György herceg születésnapi fotójának eredeti változata

Forrás: Instagram/princeandprincessofwales

Ezen a felvételen látható, hogy György herceg egy barátságkarkötőt visel a csuklóján.

Arra nem derült fény, hogy az ékszer kitől származik, de

sejthető, hogy ez a gyerekek és a Károly király közötti kapocs jelképe.

Nemrég ugyanis kiszúrták, hogy Sarolta hercegnő Wimbledonban egy hasonló karkötőt viselt, majd Károlyt is egy ilyen ékszerrel fotózták le a Csatorna-szigeteken tett látogatása során, és a király azóta is viseli a karkötőt. Eddig Györgyön nem fedezték fel az emberek, de a szülinapi Instagram-történetnek hála kiderült, hogy ő is viseli az ékszert. Már csak az a kérdés, hogy vajon Lajos is kapott-e hasonló karkötőt? Mivel egyelőre róla nem készült olyan kép, amely erre választ adna, csak feltételezhetjük, hogy ha az idősebb gyerekeken ott van a karkötő, akkor valószínűleg Vilmos és Katalin legkisebb gyerekét sem hagyták ki ebből, bár éppen nemrég követeltek a rajongók igazságot a kis Lajosnak, ugyanis úgy érezték, hogy őt elhanyagolja a királyi család: Katalin hercegné és Sarolta hercegnő nemrég Wimbledonban mulattak együtt, eközben György herceg Vilmos herceggel Berlinbe utazott, hogy végignézzék az angol csapat mérkőzését. A Taylor Swift koncerten is csak a két idősebb gyerek volt, ezért érzik úgy a rajongók, hogy Lajost mindig kihagyják a szórakozásból.