Nicole Kidman lányával nézte meg erotikus filmje egy jelenetét: így reagált a tinédzser

Nicole Kidman még akár szerencsésnek is mondhatja magát, hiszen nem egy erotikus jelenetét vetítették le, de így is megállt benne az ütő, mikor meglátta, mi következik.

"Látta azt a jelenetet, ahol be vagyok tépve"

- mondta a színésznő. A jelenetben Nicole Kidman karaktere bevallja, van egy beteljesületlen fantáziája egy tengerésztiszttel, akivel a férjével való marihuánázás közben találkozott. A színésznő leszögezte, "biztosan" nem tervezi, hogy a közeljövőben megnézi a teljes filmet a tinilányaival, de meglepődött azon, ahogy Sunday reagált a levetített képsorokra.

"Anya, ez jó volt"

- véleményezte a 15 éves Sunday a látottakat.

Nicole nemrég azt is elárulta, hogy mindig a lányaira támaszkodik, ha őszinte véleményt szeretne hallani a munkájáról, legalábbis azokról, amiket láthatnak a lányok. "Szerintem fontos, hogy ne legyenek talpnyalók körülötted. És az is, hogy ne keressük az igazán szörnyű kritikákat..." - árulta el a színésznő.

Nicole Kidman sorozatai és filmjei közül egyébként meglehetősen keveset mutathat meg lányainak: a Netflixre hamarosan érkező The Perfect Couple (A tökéletes pár) tele van Nicole Kidman és Liv Schreiber szenvedélyes szerelmi jeleneteivel, és ebből egy már a trailerben is látható, de a nemrég debütált Családi affér című vígjátékot sem nézhetik meg együtt, abban ugyanis Zac Efronnal vált forró csókot, de ennél erotikusabbb jelenetben is látható a fiatalabb színésszel.