Brooklyn Beckham felesége Nicola Peltz Beckham popsit villantott - FOTÓ

A szombati Instagram posztban Brooklyn Beckham egy sor napfényes fotót osztott meg, amelyek között kiemelkedett egy különösen intim pillanatfelvétel. A képen felesége, Nicola Peltz Beckham egy csíkos crop topot és rövidnadrágot viselt és szerelmesen ölelkezik férjével. A 29 éves Nicola a fekete baseball sapkáját lazán hordta, míg Brooklyn stílusosan bő szabású rövidnadrágot és fehér pólót viselt, kiegészítve a szettet egy neon sárga papucscipővel és egy ezüst órával.

Nicola Peltz Beckham és Brooklyn Beckham nehéz időszakon vannak túl.

Forrás: Getty Images/Mugler

Brooklyn Beckham felesége elképesztően néz ki

Brooklyn Beckham és felesége között úgy tűnik, hogy tombol a szerelem. David Beckham és Victoria Beckham legidősebb fia a hétvégén egy igazán romantikus és meghitt pillanatokat megörökítő fotósorozatot osztott meg Instagram oldalán. Az egyik pillanatfelvételen szemtelenül ölelkeznek, Nicola Perez forrónaciban látható, amiben jól látszódik tökéletes lába és popsija. A pár jókedvűen pihent egy szabadtéri medence mellett, ahol az úszómedencében egy nagy fehér felfújható hattyú is feltűnt. Egy másik fotón Brooklyn egy csíkos függőágyban relaxál, miközben a vállát egy fekete heveder tartja. A meghitt pillanatokat megörökítő fotók és a boldog mosolyok azt jelzik, hogy a kapcsolatuk továbbra is erős, pedig igazán nehéz hónapokat tudhatnak a hátuk mögött.

A sztárpár nehéz időszakon van túl

Az utóbbi időszak nem volt könnyű a fiatal sztárpár számára. Az elmúlt hónapokban egyáltalán nem kímélte őket a sors. Szerencsére, hogy erős és szeretetteljes kapcsolatuk segítette őket túllendülni a családot ért tragédiákon és nehézségeken. Nemrég Brooklyn Beckham komoly sérülést szenvedett el, amikor eltörte a vállát. Ezért is visel még a mostani fotókon fekete hevedert a karján. Nicola Peltz Beckham májusban szívszorító tragédiát élt át, ami az egész Beckham családot is megviselte. A közösségi médiában nem győzte megköszönni felesége ápolását és támogatását sérülése után. A szerelmeseket Nicola családját sújtó veszteség is megterhelte, ugyanis nemrégiben elhunyt Nicola 95 éves nagymamája, Gina, akit Bunnyként ismertek. Nicola szoros kapcsolatot ápolt nagymamájával, aki a 2022-es esküvőjén koszorúslánynak is felkérte. Nicola több fontos eseményt is kihagyott, hogy nagymamájával lehessen, beleértve Victoria Beckham 50. születésnapi partiját és a Met-gálát. Nicole Peltz Beckham nemrég egyik pillanatról a másikra veszítette el kiskutyáját, Nalát, amitől a híresség teljesen összetört. Nicola a fájdalma közepette beperelte a kutyakozmetikusát, akit azzal vádolt, hogy gondatlanságával hozzájárult Nala halálához. A közösségi médián megosztott pillanatok is azt mutatják, hogy bármit is hozzon a jövő, ők mindig ott lesznek egymás mellett, támogatva és szeretve egymást.