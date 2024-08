Tom Cruise legőrültebb mutatványai: a sztár vakmerőségének köszönheti mesés vagyonát

Tom Cruise annyira szereti a mozit, hogy hajlandó az életét is kockáztatni, hogy a lehető legjobb akciófilmeket készítse. A 62 éves amerikai filmsztár rendszeresen szembenézett már a halállal és feszegeti azokat a határokat, amelyeket a nagy hollywoodi sztároktól elvárnak, sőt, még annél is tovább megy... A párizsi olimpia záróünnepségén is egy filmbe illő mutatványt hajtott végre.

Tom Cruise a párizsi olimpia záróünnepségén

Forrás: Northfoto

Tom Cruise legnagyobb és legőrültebb mutatványai

Tom legutóbbi nagy mutatványa során az olimpia záróünnepsége alatti átadás részeként ereszkedett le a párizsi Stade de France tetejéről. Kötélen ugrott le, ahol a hivatalos olimpiai zászló várta, amit a Los Angeles-i polgármestertől, Karen Basstól és Simone Biles aranyérmes tornásztól vett át. Majd motorkerékpáron végighajtott Párizs utcáin, bemutatva a város szépségét, miközben az Eiffel-torony közelében várakozó géphez ért. Ezt követően egy előre felvett videórészletben látható, amint olimpiai zászlót kitűzi Los Angelesben, miután felfutott a mindenki által ismert Hollywood feliratig. De ezen a mutatványon kívül is már számtalanszor tette kockára saját életét híres filmjeiben.