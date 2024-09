Harcolnak a rajongók az Emily Párizsban dögös sztárjáért: vajon melyik sorozatban tűnik fel Alfie?

Nagyon népszerűvé vált az Emily Párizsban dögös sztárja, Lucien Laviscount. Az Alfie-t alakító színészt nemcsak ebben a sorozatban látnák azonban szívesen a rajongók!

Az Emily Párizsban szívtiprójáért két sorozat rajongói is harcolnak

Forrás: Getty Images

Az Emily Párizsban sztárjáért harcolnak a rajongók

Emily kétségtelenül el volt kényeztetve, hiszen dögösebbnél dögösebb pasik vették őt körül, ám a rajongók most egyetlen szívtipróért keltek harcba, méghozzá Alfie-ért. A tehetséges Lucien Laviscount által alakított laza és kalandvágyó bankár a sorozat második évadában mutatkozott be, és azonnal a nézők kedvencévé vált, Emilynek pedig gyorsan elrabolta a szívét. A köztük lévő kémia felpezsdítette a sorozatot, ahogy Alfie humora és spontaneitása is. Laza hozzáállása sokat formált Emilyn, lehetővé téve számára, hogy megtalálja az egyensúlyt a munka és a szórakozás között. A negyedik évad alapján azonban úgy tűnik, hogy Emily számára nem ő a befutó. Bár minden nézeteltérésüket sikerült rendezniük, szakítottak, mert tudták, jelenleg nem lehetnek megfelelő partnerei egymásnak. És míg a lány Rómában kalandozik, Alfie Párizsban maradt, és az is kétséges, hogy egyáltalán láthatjuk-e a karaktert a továbbiakban. Az Emily Párizsban rajongói erős nyomást gyakorolnak az alkotókra, ők ugyanis nem akarják elengedni Alfie-t, ám nem ők az egyetlenek, akik harcba szálltak a sármos színészért. Kiderült, hogy a Netflix egy másik rendkívül népszerű romantikus sorozatába is tárt karokkal várnák a színészt a rajongók... Még petíciót is írtak a készítőknek.

