A nézők már alig várták, hogy kiderüljön, kik lesznek a TV2 sikeres táncos műsorának szereplői: ma délután végre fény derült a versenyzők kilétére. A hírességek között Hosszú Katinka neve is szerepel, aki ezzel a lehetőséggel egy teljesen új terepen bizonyíthat.

Hamarosan új terepen próbálja ki Hosszú Katinka

Forrás: Facebook/Hosszú Katinka

Hosszú Katinka a Dancing with the Stars ötödik évadában

A legtöbbet a vízben, ússzódresszben, úszósapkában láthattuk az olimpikont, de most több héten keresztül tánccipőben, flitteres ruhákban fogja megmutatni, hogy a táncparketten mire képes. A Dancing with the Stars legújabb, ötödik évadában Hosszú Katinka is látható lesz, profi táncpartnere, Suti András oldalán.

Katinka élete kislánya születésével lett teljes

Az olimpikon életében több változás is történt az elmúlt időszakban, a legnagyobb, hogy tavaly augusztusban megszületett első gyermeke, Kamília, aki teljes mértékben felforgatta a szülei mindennapjait, persze a legjobb értelemben. "Megszületett számunkra a világ csodája! Már most nagyon szeretünk Layber-Gelencsér Kamília" - így tudatta akkor az örömhírt rajongóival.

Katinka azonban a sportot azóta sem hanyagolta el, várandóssága alatt és a szülés után is aktívan edzett. Idén tavasszal pedig a kislányát is levitte az uszodába, akinek arcát először tavaly decemberben láthatták a rajongók.