Ahogy arról korábban a Life.hu is beszámolt, verekedésbe keveredett a Dancing with the Stars táncosa, Andrei Mangra. Az ügy komoly, a táncos súlyos fejsérüléseket szenvedett, úgy tudni, hogy az incidens során kés is előkerült. Andrei vélhetően nem tud fellépni szombati show-ban.

Szabó Zsófi már mással próbál, Andrei Mangra kórházban van.

Forrás: TV2

Szabó Zsófinak számára azonban folytatódik a verseny, a műsorvezetőnek színpadra kell állnia, ezért már mással készül a megmérettetésre - írja a Borsonline egy neve elhallgatását kérő stábtagra hivatkozva.

A lap azt írja, a csatorna több vészfogatókönyvvel készült, aszerint, hogy Andrei Mangra mennyire érintett a rendőrségi ügyben. A táncos állapotáról pontosat nem tudni, annyi biztos, hogy kórházban van.