Az élő adás előtti pillanatokban dől el Andrei Mangra sorsa: a Dancing with the Stars készítőinek mérlegelniük kell

Még mindig nincs információ arról, hogy Andrei Mangra színpadra lép-e a szombat esti Dancing with the Star élő műsorában. Hogy ott lehet-e a parketten, azt több dolog is befolyásolja.

Andrei Mangra szereplése még mindig nem dőlt el

Forrás: Instagram/Andrei Mangra

Verekedésbe fulladt a mulatozás, Andrei Mangra is megsérült

Ahogy megíruk, Andrei Mangrát, Szabó Zsófi Dancing with the Stars-beli párját csúnyán megverték. A táncos három férfivel mulatozott péntek hajnalban Budapest belvárosában, ám a férfiak összetűzésbe keveredtek, a szomszédok rendőrt hívak. „A társaság egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat hallottunk. Kiabáltak, majd úgy hallottuk, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabál. Csúnya sérüléseket okoztak egymásnak, folyt a vér, ketten pedig annyira megsérültek, hogy mentőt is kellett hívni hozzájuk. Az egyikük Andrei Mangra volt” - idézi a szemtanút az Origó. A mentő két könnyebb sérültet kórházba szállítottak, a rendőrség pedig súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított eljárást. Emelet, mivel kábítószer-fogyasztás gyanúja is felmerült, szintén eljárás indult.

Mangra drogteszten is átesett

A Bors úgy tudja, a rendőrök a táncost először kórházba kísérték, ahol elvégezték a drogtesztet, majd azonnal vissza is vitték az V. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol hosszú órákon át kihallgatták. A lap információi szerint Mangra együttműködő volt a hatósággal, de azt még nem tudni, ma este színpadra tud lépni, vagy sem, az üggyel kapcsolatban egyelőre a TV2 sem nem adott ki közleményt.

Komoly döntés vár a műsorkészítőkre

Andrei egészségi állapotán túl az eset több kérdést is felvet. A Dancing with the Stars készítőinek mérlegelniük kell Andrei nemcsak ma esti, de további szereplését is, ugyanis a verekedésen túl drogokról és késelésről is szól az ügy.