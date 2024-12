Hangolódj a karácsonyra kedvenc világsztárjaiddal – Összegyűjtöttük, hogyan ünnepelnek a hírességek!

David Beckham – Ünneplőbe öltözik a család

A Beckham család ünnepekkor is megadja a módját a közös hangolódásnak Forrás: AFP or licensors

A Beckham-család híresen jó ízléssel rendelkezik, így nem csoda, hogy ilyenkor is megadják a módját a ruhaválasztásnak. Már hetekkel korábban is szívesen bújnak jellegzetes stílusú pulóverekbe, a családi szórakozásból pedig természetesen a kis kedvenceik sem maradhatnak ki. Szenteste aztán előkerülnek az elegánsabb darabok is, szigorúan úgy válogatva, hogy az összhang adott legyen. Ha Ön is szeretne összeöltözik a családjával, a siker kulcsa a színválasztásban rejlik. Határozzanak meg egy árnyalatot, például fenyőzöldet, mélybordót vagy tojásfehéret, és mindenkin legyen legalább egy ilyen ruhadarab!

Jessica Alba – Szeretettel küldik

Jessica Alba gyűjti a tradicionális karácsony, családi, fotókat

Forrás: AFP/Actress Jessica Alba

Mára igazi tradícióvá vált Jessica Alba családjában, hogy minden évben a kandalló előtt pózol a família, az így készült fotóval pedig képeslapot készítenek, amelyet elküldenek a szeretteiknek. Van, hogy ehhez összeillő pizsamát is választanak, amitől még bájosabb lesz a végeredmény. Ezt a hagyomány Ön is bármikor bevezetheti, az üdvözlőlapokat pedig akár papír-, akár elektronikus formában is eljuttathatja a címzetteknek.

Mariah Carey – Kis karácsony, nagy kalácsok

Mariah Carey a karácsony koronázatlan királynője

Forrás: Getty Images

Néhány ikonikus dalának köszönhetően mára gyakorlatilag teljesen egybeforrt a az énekesnő neve a decemberi időszakkal. Nem is kérdés, hogy ilyenkor mindenki újra és újra meghallgatja ezeket a számokat, például mézeskalácssütés közben. A sztár sem maradhat ki a buliból, főleg, mivel valóban imádja a karácsonyt. Noha a saját gyermekkorából nincsenek jó emlékei, anyaként minden évben arra törekszik, hogy a saját csemetéinek igazán különleges élményeket szerezzen. Egyik közös hagyományuk a közös sütés, amikor összeül a család, hogy együtt alkothassák meg a szebbnél szebb süteményeket. Szerezzen be Ön is néhány különlegesebb formájú kiszúrót, amelyekkel garantáltan móka lesz az alkotás.

Robbie Williams – Édes élvezetek