Öt dolog, amit nem tudtál Barron Trumpról

Barron William Trump 2006. március 20-án született, Donald Trump volt amerikai elnök és Melania Trump egyetlen közös gyermekeként. Ő a legfiatalabb a Trump család öt gyermeke közül. Bár Barron Trump gyermekkorát jórészt a nyilvánosságtól távol töltötte, de az utóbbi években egyre nagyobb figyelem irányul rá, hiszen édesapja nem csak az Egyesült Államok elnöke, hanem a világ egyik legeredményesebb üzletembere is.

Barron Trump- jóval magasabb a szüleinél Forrás: AFP

Barron Trump: övé lesz a Trump-örökség?

A 205 cm magas, 18 éves srác nem csupán az amerikai tinilányok álma. Fiatal kora ellenére határozott elképzelése van az életről, tanulmányait követően szeretne édesapja nyomdokaiba lépni, mai egyre jobban úgy tűnik, hogy nem csak üzleti, hanem politikai pályafutást is jelent. De nézzük, hogy telt a legkisebb Trump-fiú gyermekkora.

Íme a kis Barron Trump: ezen a felvételen alig egyéves, és abból az alkalomból került a kamerák kereszttüzébe, hogy apukája, Donald Trump saját csillagot kapott a hírességek sétányán.

Ez a videó már néhány évvel később készült, a kis Barron anyukájával együtt adott interjút egy jótékonysági eseményen, és kiderült, hogy a kisfiú imád dobolni.

Ez pedig már 2017, Donald Trump első elnökségének beiktatási ceremóniájának napja. Barron Trump szüleivel együtt integet az ünneplő tömegnek.

A fiú életét gyakorlatilag percről-percre követte a média, és bár apja figyelt arra, hogy megfelelő privát szférája legyen, a legtöbb cikk arról szólt, hogy mi mindent engedhet meg magának apja vagyona révén.

Barron jelenleg a New York-i Egyetem Stern School of Business hallgatója, és a Trump Towerben él Manhattan belvárosában. Édesanyjával, Melania Trumppal szoros kapcsolatot ápol, gyakran látják őket együtt New York utcáin. Barronnak rengeteg rajongója van, lányok tömegei szeretnének vele randizni, ám azt, hogy foglalt-e a szíve, nem tudni.

Szerepe apja kampányában

A 2024-es elnökválasztási kampány során Barron jelentős szerepet vállalt édesapja digitális stratégiájának alakításában. Fiatal korából adódóan jól ismeri a modern médiaplatformokat, és tanácsaival segítette apját a podcastok és közösségi média használatában, hogy elérjék a fiatalabb szavazókat.