Szerelem és divat: Coco Chancel páratlan élete a férfiak bűvöletében

Barátok és szeretők sora

Bár Coco sosem ment férjhez, örökre mademoiselle, vagyis kisasszony maradt, a férfiakat sohasem vetette meg, sőt! A szeretői között volt Igor Sztravinszkij zeneszerző, Dimitrij Romanov orosz nagyherceg és a kor leggazdagabb embere, Hugh Richard Arthur Grosvenor, Westminster 2. hercege is. Utóbbival 1925-ben ismerkedett meg, és a viszonyuk közel tíz esztendeig tartott. A fér­fi még házassági ajánlatot is tett a divattervezőnek, ő azonban visszautasította, mondván: hercegné sok van, de Coco Chanel csak egy. A II. világháború idején Hans Günther von Dincklage német katonatiszttel bonyolódott románcba. Emellett volt számos híres barátja is, akikről nem lehetett tudni, mennyire kerültek közel hozzá. Ilyen volt Dalí, Pi­cas­so és Jean Cocteau, de még Chur­chillt is sikerült levennie a lábáról.

A brit miniszterelnök egyszer ezt mondta Cocóról: „Arra született, hogy uralkodjon, akár egy férfin, akár egy birodalmon.”

A divat nagyasszonya 1971. január 10-én hunyt el Párizsban.