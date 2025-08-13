Ezt nem láttuk jönni! Bianca Censori újabb furcsa fotókat posztolt

Bianca Censori ismét olyat mutatott, amire senki sem számított. Kanye West vagyis Ye vajon mit szól ehhez?

Bianca Censori újra felbolygatta a kedélyeket.

Forrás: GC Images

Bianca Censori új szintre emelte a furcsa divatot – Ezúttal egy buborékban

Egy átlátszó, hatalmas buborékba zárva pózolt Instagramon Bianca. A 30 éves ausztrál dizájner ezüst, mélyen kivágott bodyt és tűsarkút viselt, miközben úgy festett, mintha egy sci-fi film díszletébe csöppent volna.

A fotókat Gadir Rajab készítette, aki már korábban is felelős volt Censori legmerészebb szettjeiért - elég csak a hálóruhás vagy szalagpántos „boob tape” megjelenéseire gondolni.

A rajongók reakciói elsőre elég vegyesek. Volt, aki Glinda, a Jó Boszorkány buborékjelenetéhez hasonlította, mások pedig egyszerűen csak hörcsög-gömbként emlegették a szettet.

Egyébként Bianca mostanában Kanye Westtel utazza körbe a világot, és szinte minden állomáson sikerül valami újat mutatnia - legyen az repülőtéri mini, vagy ez a buborék-installáció. Hogy ez divat, performansz, vagy csak egy jó kis internetes trollkodás? Ezt mindenki döntse el maga. Egy biztos: megint minden szem rá szegeződik.