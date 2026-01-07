Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 7., szerda Attila, Ramóna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
időjárás

Folytatódik a téli időjárás: ónos eső, havazás és hófúvás nehezíti a közlekedést

időjárás időjárás előrejelés havazás hófúvás előrejelzés
Rideg Léna
2026.01.07.
A hidegfront hatására az ország nagy részén továbbra is télies időre kell számítani. A havazás mellett erős szél és hófúvás is nehezíti a közlekedést, az északi, keleti és déli tájakon pedig újabb csapadék érkezik.

Az ország több pontján továbbra is komoly téli időjárásra kell készülni: a megerősödött észak-északnyugati szél hófúvásokat alakíthat ki, miközben jelentős mennyiségű friss hó hullhat. Mutatjuk a részleteket!

A következő napokban sem enyhül az időjárás: hófúvás és havazás várható
A következő napokban sem enyhül az időjárás: hófúvás és havazás várható
Forrás: The Image Bank RF

Maximumra kapcsol a tél

  • Kedd éjszakától folyamatos havazás országszerte, keleti területeken 10–20 cm, északnyugaton 2–8 cm hó várható.
  • Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében másodfokú, az ország többi részén legalább elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.
  • Keleti határ közelében vegyes csapadék is előfordulhat; Szabolcs-Szatmár-Beregben ónos eső miatt elsőfokú figyelmeztetés.
  • Észak- és Nyugat-Dunántúlon tartós, 45 km/h körüli északi szél hófúvást okozhat.
  • Északkelet-Magyarországon, főként a Bodrogközben 55 km/h körüli, helyenként erősebb széllökések alakulhatnak ki, magasabb hótorlaszokkal.
  • Szerdán dél felől újabb havazás érkezik.
  • A meteorológiai szolgálat mindenkit fokozott óvatosságra int a közlekedésben.

Hófúvás miatt adtak ki riasztást

A havazás kedd éjszakától kezdve országszerte folytatódott, helyenként intenzívebb formában. A csapadék a Dunától keletre haladva szerda délelőttre fokozatosan eléri az ország keleti határait. 

A keleti területeken 10–20 centiméter hó eshet, északnyugaton azonban csak 2–8 centiméterre lehet számítani.

A HungaroMet legalább elsőfokú figyelmeztetést adott ki minden megyére az öt centiméternél több friss hó miatt, míg Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében másodfokú riasztás van érvényben. Az ország keleti szegleteiben, elsősorban a határ mentén, éjszaka vegyes csapadékra is van esély: havaseső, fagyott eső és ónos eső egyaránt előfordulhat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ónos eső miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Az Észak- és Nyugat-Dunántúlon szerda éjfélig az északi szél tartósan 45 km/h-s lökéseket érhet el, ami alacsonyszintű hófúvást okozhat. 

Északkeleten, különösen a Bodrogköz térségében, szerda délelőttig 55 km/h körüli, helyenként ennél erősebb széllökések is kialakulhatnak, amelyek már jelentősebb hótorlaszokat emelhetnek.

A nap előrehaladtával a szél gyengül, de a 45 km/h körüli lökések továbbra is okozhatnak alacsony hótorlaszokat.

A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy a közlekedésben résztvevők legyenek óvatosak, és mindig ellenőrizzék az aktuális időjárási és útviszonyokat, mert a téli körülmények helyenként nehézséget jelenthetnek.

Újabb havazás szerdán este

Szerdán a késő délutáni, esti órákban déli, délkeleti irányból újabb csapadékrendszer érkezik. A havazás elsősorban a Tiszántúlt, a Tisza menti térséget és Borsod környékét érintheti. Éjfélig 2–10 centiméter friss hóra lehet számítani, az ország többi részén inkább csak vékony hóréteg, legfeljebb 1 centiméter várható.

Szerdán a nagyobb havazás miatt elsőfokú riasztás van Fejér, Tolna, Baranya, Pest, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, míg Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád és Békés megyére másodfokú riasztás érvényes.

Kövesd figyelemmel a hóhelyzetet a Köpönyeg.hu-n! Itt minden aktualitást megtalálsz az időjárással kapcsolatban!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Havazás a nappalidban: 4 film, amiben a hó a legnagyobb ellenség

Ha elmenekülnél egy kicsit a kinti havazás és csípős hideg elől, irány a kanapé! Filmajánlókban azonban csupa olyan alkotást találsz, amikhez nem biztos, hogy elég lesz egy réteg takaró.

Hólapátolás, mint alakformálás? Így csináld, hogy felérjen egy kiadós edzéssel!

Ég a zsír, hull a hó, lapátolni jaj, de jó!

Hull a pelyhes: a kesztyű az a rich girl kiegészítő, amiért a te téli ruhatárad is könyörög

Most minden divatdiktátor kesztyűt visel a havazásban. Mutatjuk, hogyan lehet sikkes és luxus megjelenésű a női kesztyű. Ezekért a termékekért a te kezed is könyörögni fog!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu