Folytatódik a téli időjárás: ónos eső, havazás és hófúvás nehezíti a közlekedést

Az ország több pontján továbbra is komoly téli időjárásra kell készülni: a megerősödött észak-északnyugati szél hófúvásokat alakíthat ki, miközben jelentős mennyiségű friss hó hullhat. Mutatjuk a részleteket!

A következő napokban sem enyhül az időjárás: hófúvás és havazás várható

Forrás: The Image Bank RF

Maximumra kapcsol a tél Kedd éjszakától folyamatos havazás országszerte, keleti területeken 10–20 cm, északnyugaton 2–8 cm hó várható.

Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében másodfokú, az ország többi részén legalább elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Keleti határ közelében vegyes csapadék is előfordulhat; Szabolcs-Szatmár-Beregben ónos eső miatt elsőfokú figyelmeztetés.

Észak- és Nyugat-Dunántúlon tartós, 45 km/h körüli északi szél hófúvást okozhat.

Északkelet-Magyarországon, főként a Bodrogközben 55 km/h körüli, helyenként erősebb széllökések alakulhatnak ki, magasabb hótorlaszokkal.

Szerdán dél felől újabb havazás érkezik.

A meteorológiai szolgálat mindenkit fokozott óvatosságra int a közlekedésben.

Hófúvás miatt adtak ki riasztást

A havazás kedd éjszakától kezdve országszerte folytatódott, helyenként intenzívebb formában. A csapadék a Dunától keletre haladva szerda délelőttre fokozatosan eléri az ország keleti határait.

A keleti területeken 10–20 centiméter hó eshet, északnyugaton azonban csak 2–8 centiméterre lehet számítani.

A HungaroMet legalább elsőfokú figyelmeztetést adott ki minden megyére az öt centiméternél több friss hó miatt, míg Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében másodfokú riasztás van érvényben. Az ország keleti szegleteiben, elsősorban a határ mentén, éjszaka vegyes csapadékra is van esély: havaseső, fagyott eső és ónos eső egyaránt előfordulhat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ónos eső miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Az Észak- és Nyugat-Dunántúlon szerda éjfélig az északi szél tartósan 45 km/h-s lökéseket érhet el, ami alacsonyszintű hófúvást okozhat.

Északkeleten, különösen a Bodrogköz térségében, szerda délelőttig 55 km/h körüli, helyenként ennél erősebb széllökések is kialakulhatnak, amelyek már jelentősebb hótorlaszokat emelhetnek.

A nap előrehaladtával a szél gyengül, de a 45 km/h körüli lökések továbbra is okozhatnak alacsony hótorlaszokat.

A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy a közlekedésben résztvevők legyenek óvatosak, és mindig ellenőrizzék az aktuális időjárási és útviszonyokat, mert a téli körülmények helyenként nehézséget jelenthetnek.

Újabb havazás szerdán este

Szerdán a késő délutáni, esti órákban déli, délkeleti irányból újabb csapadékrendszer érkezik. A havazás elsősorban a Tiszántúlt, a Tisza menti térséget és Borsod környékét érintheti. Éjfélig 2–10 centiméter friss hóra lehet számítani, az ország többi részén inkább csak vékony hóréteg, legfeljebb 1 centiméter várható.