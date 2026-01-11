Káprázatos luxus a vörös szőnyegen: minden idők legszebb Golden Globe-ruhái

Január 11-én kerül megrendezésre a Golden Globe 2026-os díjátadója. Amíg az új évi sztárokra és ruháikra várunk, összegyűjtöttük az eddigi évek legikonikusabb divatpillanatait. Nézd meg, hogyan írta be magát a történelembe Marilyn Monroe, Audrey Hepburn és Margot Robbie. Ezek a vörös szőnyeges megjelenések téged is elkápráztatnak majd!
A Golden Globe csodálatos divatpillanatai
- Január 11-én lesz a Golden Globe 2026-os díjátadója. Elképesztő luxusra és eleganciára számíthatunk az előző évekből tanulva.
- Összegyűjtöttük a Golden Globe történelmének legszebb megjelenéseit, egészen az 1960-as évektől.
- Ezek a nők nemcsak gyönyörűek voltak a vörös szőnyegen, de divattörténelmet is írtak.
A 2026-os Golden Globe filmjei nagyon erős mezőnyt alakítottak ki. A filmes díjátadó minden évben nagy feszültséget kelt, a filmrajongók és a divatrajongók körében is. Minden évben egyre extravagánsabb, egyedibb tervezéseket láthatunk. Míg várunk az új díjátadó szépségeire, kiválogattuk az eddigi legikonikusabb divatpillanatokat.
1962 – Marilyn Monroe
Marilyn Monroe egy csodálatos, méregzöld, flitteres Norman Norell ruhában jelent meg az 1962-es Golden Globe-díjátadón. Az ikon a Henrietta filmért kapott díjat.
1990 – Audrey Hepburn
Aznap este Hepburn átvette a Cecil B. DeMille trófeát kiemelkedő hozzájárulásaiért a film- és szórakoztatóiparhoz. Egy kifinomult, letisztult csontszínű, szatén estélyit viselt a kivételes napra.
1991 – Julia Roberts
Ez az öltönyszerű ruha divattörténelmi pillanatnak számított. Julia Roberts az ezt megelőző évben Georgio Armani egyik öltönyét viselte a vörös szőnyegen, és ez a mai napig legendás maradt. Julia Roberts ebben az évben a Micsoda nő! című filmért nyerte meg a Golden Globe-díjat.
1999 – Angelina Jolie
Angelina Jolie a Gia filben nyújtott alakításáért kapott Golden Globe-díjat. A csillogó, nyakba akasztós ruhát Randolph Duke tervezte. Angelina ikonikus ‘90-es évekhez méltó, hideg tónusú sminkben volt.
2000 – Sarah Jessica Parker
Ez volt az első év, hogy Sarah Jessica Parker a Szex és New York sorozatban nyújtott alakításáért díjat kapott. Egy nude, csillogós estélyi ruhát viselt Richard Tyler tervezésében.
2016 – Lady Gaga
Lady Gaga egy fekete, bársony Versace ruhát viselt a 2016-os díjátadóra. Az ikonikus énekesnő az Amerikai Horror Sztori: Hotel évad képviselőjeként jelent meg az eseményen.
2023 – Jenna Ortega
Jenna Ortega a Wednesday sorozat főszereplőjeként, a 2023-as díjátadó műsorvezetője volt. A nude estélyi ruhát Gucci tervezte. A fém díszítéseket Sabato de Sarno tervező adta hozzá.
2024 – Margot Robbie
Margot Robbie ikonikus rózsaszín flitteres ruháját az 1977-es Superstar Barbie baba ihlette. Az egyedileg készített ruhát Armani Privé alkotta meg. Ez a ruha örökre beírta magát a divattörténelem könyvébe. Ez a ruha nemcsak a 2024-es Golden Globe kedvence volt, hanem az eddigi évek egyik legkiemelkedőbb tervezése is.
2025 – Mikey Madison
A Bottega Veneta aranyruha az év egyik legjobb ruhája volt. Mikey Madisont az Anora filmjéért jelölték a Golden Globe-díjra. De ő nyerte a 2025-ös legjobb női főszereplő díjat az Oscar-gálán.
2025 – Zendaya
A 2025-ös Golden Globe-díjátadó nagyon különleges volt Zendayának. A lenyűgöző estélyi ruhája mellett itt mutatta meg először eljegyzési gyűrűjét. Az egyedileg tervezett Louis Vuitton estélyi ruha elnyerte az estély egyik legjobb ruhája címet a divatvilágban.
