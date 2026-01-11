Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Káprázatos luxus a vörös szőnyegen: minden idők legszebb Golden Globe-ruhái

CBS - CBS Photo Archive
világsztárok divat Golden Globe 2026 vörös szőnyeg Golden Globe
Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Margot Robbie és még sokan mások divattörténelmet írtak a vörös szőnyegen. Mutatjuk a Golden Globe-díjátadó eddigi leggyönyörűbb ruháit.

Január 11-én kerül megrendezésre a Golden Globe 2026-os díjátadója. Amíg az új évi sztárokra és ruháikra várunk, összegyűjtöttük az eddigi évek legikonikusabb divatpillanatait. Nézd meg, hogyan írta be magát a történelembe Marilyn Monroe, Audrey Hepburn és Margot Robbie. Ezek a vörös szőnyeges megjelenések téged is elkápráztatnak majd!

golden globe divat
Világsztárok és luxusdivat: a Golden Globe divatpillanatai.
Forrás: Getty Images North America

A Golden Globe csodálatos divatpillanatai

  • Január 11-én lesz a Golden Globe 2026-os díjátadója. Elképesztő luxusra és eleganciára számíthatunk az előző évekből tanulva. 
  • Összegyűjtöttük a Golden Globe történelmének legszebb megjelenéseit, egészen az 1960-as évektől. 
  • Ezek a nők nemcsak gyönyörűek voltak a vörös szőnyegen, de divattörténelmet is írtak.

A 2026-os Golden Globe filmjei nagyon erős mezőnyt alakítottak ki. A filmes díjátadó minden évben nagy feszültséget kelt, a filmrajongók és a divatrajongók körében is. Minden évben egyre extravagánsabb, egyedibb tervezéseket láthatunk. Míg várunk az új díjátadó szépségeire, kiválogattuk az eddigi legikonikusabb divatpillanatokat. 

1962 – Marilyn Monroe 

Marilyn Monroe egy csodálatos, méregzöld, flitteres Norman Norell ruhában jelent meg az 1962-es Golden Globe-díjátadón. Az ikon a Henrietta filmért kapott díjat.  

Marilyn monroe golden globe
Marilyn Monroe az 1962-es Golden Globe-díjátadón.
Forrás: Michael Ochs Archives

1990 – Audrey Hepburn 

Aznap este Hepburn átvette a Cecil B. DeMille trófeát kiemelkedő hozzájárulásaiért a film- és szórakoztatóiparhoz. Egy kifinomult, letisztult csontszínű, szatén estélyit viselt a kivételes napra.  

Audrey hepburn golden globe
Audrey Hepburn az 1990-es Golden Globe-díjátadón.
Forrás:  Getty Image

1991 – Julia Roberts 

Ez az öltönyszerű ruha divattörténelmi pillanatnak számított. Julia Roberts az ezt megelőző évben Georgio Armani egyik öltönyét viselte a vörös szőnyegen, és ez a mai napig legendás maradt. Julia Roberts ebben az évben a Micsoda nő! című filmért nyerte meg a Golden Globe-díjat.  

Julia Roberts golden globe
Julia Roberts az 1991-es Golden Globe-díjátadón.
Forrás:  Getty Image

1999 – Angelina Jolie 

Angelina Jolie a Gia filben nyújtott alakításáért kapott Golden Globe-díjat. A csillogó, nyakba akasztós ruhát Randolph Duke tervezte. Angelina ikonikus ‘90-es évekhez méltó, hideg tónusú sminkben volt. 

Angelina jolie golden globe
Angelina Jolie az 1999-es Golden Globe-díjátadón.
Forrás: Archive Photos

2000 – Sarah Jessica Parker 

Ez volt az első év, hogy Sarah Jessica Parker a Szex és New York sorozatban nyújtott alakításáért díjat kapott. Egy nude, csillogós estélyi ruhát viselt Richard Tyler tervezésében.  

Sarah jessica parker golden globe
Sarah Jessica Parker a 2000-es Golden Globe-díjátadón.
Forrás: Ron Galella Collection

2016 – Lady Gaga 

Lady Gaga egy fekete, bársony Versace ruhát viselt a 2016-os díjátadóra. Az ikonikus énekesnő az Amerikai Horror Sztori: Hotel évad képviselőjeként jelent meg az eseményen.  

Lady gaga golden globe
Lady Gaga a 2016-os Golden Globe-díjátadón.
Forrás: Getty Images North America

2023 – Jenna Ortega 

Jenna Ortega a Wednesday sorozat főszereplőjeként, a 2023-as díjátadó műsorvezetője volt. A nude estélyi ruhát Gucci tervezte. A fém díszítéseket Sabato de Sarno tervező adta hozzá. 

Jenna ortega golden globe
Jenna Ortega a 2023-as Golden Globe-díjátadón. 
Forrás: Los Angeles Times

2024 – Margot Robbie 

Margot Robbie ikonikus rózsaszín flitteres ruháját az 1977-es Superstar Barbie baba ihlette. Az egyedileg készített ruhát Armani Privé alkotta meg. Ez a ruha örökre beírta magát a divattörténelem könyvébe.  Ez a ruha nemcsak a 2024-es Golden Globe kedvence volt, hanem az eddigi évek egyik legkiemelkedőbb tervezése is. 

Margot robbie golden globe
Margot Robbie a 2024-es Golden Globe-díjátadón.
Forrás: Getty Images North America

2025 – Mikey Madison 

A Bottega Veneta aranyruha az év egyik legjobb ruhája volt. Mikey Madisont az Anora filmjéért jelölték a Golden Globe-díjra. De ő nyerte a 2025-ös legjobb női főszereplő díjat az Oscar-gálán.  

mikey madison golden globe
Mikey Madison a 2025-ös Golden Globe díjátadón.
Forrás: Penske Media

2025 – Zendaya 

A 2025-ös Golden Globe-díjátadó nagyon különleges volt Zendayának. A lenyűgöző estélyi ruhája mellett itt mutatta meg először eljegyzési gyűrűjét. Az egyedileg tervezett Louis Vuitton estélyi ruha elnyerte az estély egyik legjobb ruhája címet a divatvilágban.  

Zendaya golden globe
Zendaya a 2025-ös Golden Globe díjátadón.
Forrás: FilmMagic

Nézd meg további vörös szőnyeges cikkeinket is:

Kylie Jenner mindent vitt: ők voltak a Critics Choice Awards legjobban öltözött sztárjai

A Critics Choise Awards 2026-os vörös szőnyege izzott a szebbnél szebb sztároktól. Nézd meg, milyen extravagáns ruhákban jelentek meg kedvenc hírességeink!

Gwyneth Platrow lánya édesanyja kiköpött mása: Apple Martin a színésznő 30 évvel ezelőtti ruháját viselte

Mutatjuk Hollywood egyik legaranyosabb anya-lánya pillanatát. Gwyneth Paltrow és lánya, Apple Martin közösén léptek vörös szőnyegére.

Julia Roberts szatén öltönyben, Rihanna rózsaszín habcsókként: a Gotham Awards legjobb megjelenései

Csak úgy izzott a vörös szőnyeg az A-listás sztároktól.

 

