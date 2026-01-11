Káprázatos luxus a vörös szőnyegen: minden idők legszebb Golden Globe-ruhái

Január 11-én kerül megrendezésre a Golden Globe 2026-os díjátadója. Amíg az új évi sztárokra és ruháikra várunk, összegyűjtöttük az eddigi évek legikonikusabb divatpillanatait. Nézd meg, hogyan írta be magát a történelembe Marilyn Monroe, Audrey Hepburn és Margot Robbie. Ezek a vörös szőnyeges megjelenések téged is elkápráztatnak majd!

Világsztárok és luxusdivat: a Golden Globe divatpillanatai.

Forrás: Getty Images North America

A Golden Globe csodálatos divatpillanatai Január 11-én lesz a Golden Globe 2026-os díjátadója. Elképesztő luxusra és eleganciára számíthatunk az előző évekből tanulva.

Összegyűjtöttük a Golden Globe történelmének legszebb megjelenéseit, egészen az 1960-as évektől.

Ezek a nők nemcsak gyönyörűek voltak a vörös szőnyegen, de divattörténelmet is írtak.

A 2026-os Golden Globe filmjei nagyon erős mezőnyt alakítottak ki. A filmes díjátadó minden évben nagy feszültséget kelt, a filmrajongók és a divatrajongók körében is. Minden évben egyre extravagánsabb, egyedibb tervezéseket láthatunk. Míg várunk az új díjátadó szépségeire, kiválogattuk az eddigi legikonikusabb divatpillanatokat.

1962 – Marilyn Monroe

Marilyn Monroe egy csodálatos, méregzöld, flitteres Norman Norell ruhában jelent meg az 1962-es Golden Globe-díjátadón. Az ikon a Henrietta filmért kapott díjat.

Marilyn Monroe az 1962-es Golden Globe-díjátadón.

Forrás: Michael Ochs Archives

1990 – Audrey Hepburn

Aznap este Hepburn átvette a Cecil B. DeMille trófeát kiemelkedő hozzájárulásaiért a film- és szórakoztatóiparhoz. Egy kifinomult, letisztult csontszínű, szatén estélyit viselt a kivételes napra.

Audrey Hepburn az 1990-es Golden Globe-díjátadón.

Forrás: Getty Image

1991 – Julia Roberts

Ez az öltönyszerű ruha divattörténelmi pillanatnak számított. Julia Roberts az ezt megelőző évben Georgio Armani egyik öltönyét viselte a vörös szőnyegen, és ez a mai napig legendás maradt. Julia Roberts ebben az évben a Micsoda nő! című filmért nyerte meg a Golden Globe-díjat.

Julia Roberts az 1991-es Golden Globe-díjátadón.

Forrás: Getty Image

1999 – Angelina Jolie

Angelina Jolie a Gia filben nyújtott alakításáért kapott Golden Globe-díjat. A csillogó, nyakba akasztós ruhát Randolph Duke tervezte. Angelina ikonikus ‘90-es évekhez méltó, hideg tónusú sminkben volt.

Angelina Jolie az 1999-es Golden Globe-díjátadón.

Forrás: Archive Photos

2000 – Sarah Jessica Parker

Ez volt az első év, hogy Sarah Jessica Parker a Szex és New York sorozatban nyújtott alakításáért díjat kapott. Egy nude, csillogós estélyi ruhát viselt Richard Tyler tervezésében.