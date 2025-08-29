Gyász: magányosan és szegényen hunyt el az Iron Maiden egykori frontembere

Egy aprócska önkormányzati lakásban élt élete utolsó hónapjaiban Paul Di'Anno, az Iron Maiden korábbi énekese. A 80-as évek egyik legismertebb sztárja szomorú életutat tudhat a háta mögött, ugyanis hiába lett a zenekara a világ egyik legismertebb rockbandája, ő a hírnévből és a pénzből már semmit nem látott. Paul sorsa ugyanis rendkívül fiatalon 23 évesen megpecsételődött, amikor a drogfüggősége és a bandán belüli súrlódásai miatt kitették az Iron Maidenből.

Az Iron Maiden korábbi frontembere Paul Di'Anno később szerencsét próbált egy másik bandával is

Forrás: Future

Az Iron Maiden többi tagjának elege lett Paul viselkedéséből

A DailyStar számolt be róla, hogy Paul 1978-ban csatlakozott az Iron Maiden bandájához, és három évvel később kellett átadnia az énekesi posztját Bruce Dickinsonnak, aki a csúcsra juttatta a bandát. Paul a kirúgása után szólókarrierbe kezdett, majd megpróbálkozott több kisebb zenekarban is, azonban sosem tudta már elérni azt a népszerűséget, amit az Iron Maiden szerzett az elmúlt 4 évtizedben. Az énekes végül 2015-ben egy fellépése során olyan súlyos térdsérülést szenvedett, hogy kerekesszékbe kényszerült, és már soha többet nem tudott segítség nélkül közlekedni. Ezt tetézte egy kórházi szepszis, ami miatt hónapokat kellett ágyban töltenie, mire felépült. Végül 66 éves korában eszméletlenül bukkantak rá a wiltshire-i földszinti lakásában, ahol szegényen és magára hagyva élte utolsó éveit. Bár a mentők kórházba szállították, az életét már nem tudták megmenteni.

Halála után az Iron Maiden későbbi frontembere Bruce Dickinson szomorú sorokkal búcsúzott el elődjétől: