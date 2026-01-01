Kórházi ágyból köszöntötte az új évet Pink – komoly műtéten esett át az énekesnő

A 2026-os évet egy műtétet követő lábadozással kezdte Pink: a popsztár az Instagramon árulta el, hogy nyaki beavatkozáson esett át, és – saját szavaival élve – „két új, csillogó porckorongot kapott a nyakába”.

Pink nyakműtéten esett át

Forrás: Getty Images

Pink súlyos műtéten esett át

Pink – polgári nevén Alecia Hart – hosszú posztban foglalta össze, mit jelentett számára az elmúlt év. Úgy fogalmazott, hogy 2025-ben szeretné maga mögött hagyni a fájdalmat, és hálás azért, hogy lezárhatja a Kígyó évét, és beléphet a Lóéba. A bejegyzésben arról írt, mennyire megterhelő volt számára az elmúlt év: szerinte 2025-ben mindenben volt része, a teljesen letaglózó eseményektől az apróbb, mégis bosszantó nehézségekig – mégis rengeteg szépséget is talált közben az életében.

A jövőben megpróbál jobban figyelni a testére: tisztelettel bánni vele, rendbe hozni, amit kell. Nem a szépészeti beavatkozásokra gondol itt – jegyezte meg –, hanem arról, hogy a gerincébe új porckorongokat ültettek be, aminek az eredménye egy újabb heg, és újabb emlékeztetőül szolgál arra, mennyire fontos tisztelnie a testét és annak erejét.

Pink és férje, Carey Hart két gyermeket nevelnek: lányukat, Willow-t és fiukat, Jamesont.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: