Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 2., péntek Ábel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
operáció

Kórházi ágyból köszöntötte az új évet Pink – komoly műtéten esett át az énekesnő

operáció pink gerincműtét
Horváth Angéla
2026.01.01.
A sztár nyakát műtötték meg, az operáció után pedig hosszú, személyes üzenetet osztott meg rajongóival. Pink arról írt, hogy maga mögött akarja hagyni 2025 fájdalmait, és tudatosan választja a fényt, az örömöt és az öngondoskodást.

A 2026-os évet egy műtétet követő lábadozással kezdte Pink: a popsztár az Instagramon árulta el, hogy nyaki beavatkozáson esett át, és – saját szavaival élve – „két új, csillogó porckorongot kapott a nyakába”. 

Pink nyakműtéten esett át
Pink nyakműtéten esett át
Forrás: Getty Images

Pink súlyos műtéten esett át

Pink – polgári nevén Alecia Hart – hosszú posztban foglalta össze, mit jelentett számára az elmúlt év. Úgy fogalmazott, hogy 2025-ben szeretné maga mögött hagyni a fájdalmat, és hálás azért, hogy lezárhatja a Kígyó évét, és beléphet a Lóéba. A bejegyzésben arról írt, mennyire megterhelő volt számára az elmúlt év: szerinte 2025-ben mindenben volt része, a teljesen letaglózó eseményektől az apróbb, mégis bosszantó nehézségekig – mégis rengeteg szépséget is talált közben az életében.

A jövőben megpróbál jobban figyelni a testére: tisztelettel bánni vele, rendbe hozni, amit kell. Nem a szépészeti beavatkozásokra gondol itt – jegyezte meg –, hanem arról, hogy a gerincébe új porckorongokat ültettek be, aminek az eredménye egy újabb heg, és újabb emlékeztetőül szolgál arra, mennyire fontos tisztelnie a testét és annak erejét.

Pink és férje, Carey Hart két gyermeket nevelnek: lányukat, Willow-t és fiukat, Jamesont. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Szívszorító poszt: újév alkalmából üzent elhidegült fiának David Beckham – Fotó

Nagy visszhangot váltott ki, hogy David Beckham az év végi összefoglaló posztjában egyetlen fotón sem mutatta legidősebb fiát, Brooklynt. Néhány órával később azonban már régi közös képeket tett ki róla, és nyilvánosan üzente: a családja az élete mindene.

Ettől kiráz a hideg: ugyanazt katasztrófát jósolta 2026-ra Baba Vanga és Nostradamus

A Baba Vangához és Nostradamushoz köthető jövendölések szerint 2026. január elseje nem egyszerűen egy új esztendő kezdete, hanem egy igen komor időszaké is lehet. A bolgár jósnő és a francia látnok jóslatait vizsgáló elemzők úgy látják: a következő években gazdasági katasztrófákra, technológiai zavarokra, sőt akár a földönkívüliekkel való találkozásra is készülhet az emberiség.

Második gyermekét várja a TV2 egykori sztárja: Mádai Vivien pocakos fotókkal jelentette be a nagy hírt

Nagy bejeletést tartogatott az év utolsó napjára a Mokka egykori műsorvezetője. Mádai Vivien a közösségi oldalán tudatta, hogy ismét babát vár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu