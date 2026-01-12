Kiderült az igazi ok: ezért tiltotta le szüleit a közösségi médiában Brooklyn Beckham

A szüleivel jó ideje nem beszélő Brooklyn Beckham nyáron arra kérte Davidet és Victoriát, kizárólag az ügyvédeiken keresztül lépjenek vele kapcsolatba. Később a közösségimédia-felületeken is letiltotta őket, most pedig fény derült arra is, hogy miért tette.

2020-ban Brooklyn Beckham és a szülei között még nem volt semmi probléma.

Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham tavaly nyáron ügyvédeken keresztül vette fel a kapcsolatot szüleivel.

Brooklyn felszólította a szüleit, hogy ne tageljék és ne említsék őt a közösségi médiában.

Brooklyn karácsony előtt letiltotta a szüleit és testvéreit a közösségi médiában.

A döntést saját mentális egészségének védelmével indokolta.

A fiatal pár sértőnek tartja azokat az állításokat, amelyek szerint Brooklynt Nicola irányítja.

Brooklyn Beckham féltette a mentális egészségét

Egy jólértesült szerint Brooklyn Beckham azért döntött a jogi lépés mellett, mert úgy érezte, veszélybe került amentális egészsége. Úgy tudni, a barátainak arról is beszélt, milyen rossz hatással voltak rá David és Victoria online bejegyzései, amelyekben megemlítették vagy tagelték őt. Brooklyn azt szerette volna, ha a szülei privát módon és nem az online térben, a nyilvánosság előtt jeleznék neki, hogy kibékülnének. Mivel ez szerinte nem történt meg, Brooklyn tavaly nyáron jogászok által fogalmazott levélben arra kérte szüleit, hogy kizárólag az ügyvédein keresztül kommunikáljanak vele, mindemellett azt azonban tudni lehet, vannak még olyan családtagjai, akikkel tartja a kapcsolatot. Egy, a vitát ismerő forrás szerint a helyzet csak azután éleződött ki, hogy David és Victoria Brooklyn kérését figyelmen kívül hagyták. „Ez mentális problémákhoz vezetett… önvédelemből tette” – fogalmazott a bennfentes a Mirrornak. Brooklynt különösen érzékenyen érintette, derül ki az informátor szavaiból, hogy Victoria – a jogi levél ellenére – lájkolta az egyik róla készült képet, David Beckham pedig karácsonykor egy fekete-fehér fotót posztolt róla gyerekkorából. Ezt követően Brooklyn letiltotta szüleit az online felületeken.

„Még mindig gyerekként tekintenek rá”

A feszültség egyik gyökere az, hogy Brooklyn úgy érzi, szülei nem felnőttként kezelik. Egy barátja szerint ezt bizonyítja az is, hogy „még az apja karácsonyi posztjában is a kisgyerek Brooklyn szerepelt.” Emellett Brooklynt mélyen sértik azok az állítások is, amelyek szerint felesége, Nicola Peltz irányítja őt, és ő áll a családi konfliktus hátterében. „Ez a narratíva szexista és nőgyűlölő, Brooklyn pedig nem tűri, hogy imádott feleségét ilyen módon rágalmazzák. Ez egy régi történet: a nőt hibáztasd a férfi tetteiért. Ez egyszerűen mélységesen sértő” – mondta a bennfentes.