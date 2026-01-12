Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 12., hétfő Ernő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Párhuzamok

A szégyen hercegnői: Meghan Markle és Sarah Ferguson botrányokkal teli életének hátborzongató hasonlóságai

Párhuzamok meghan markle Sarah Ferguson
Egyre több királyi szakértő von párhuzamot a két nő között. Meghan Markle és Sarah Ferguson királyi felemelkedését, bukását és palotán kívüli újrakezdését kísértetiesen hasonló botrányok és döntések szegélyezik.

Noha évtizedek és eltérő történelmi környezet választják el őket, Meghan Markle és Sarah Ferguson királyi pályája meglepően azonos ívet rajzol. A monarchiába való belépéstől a hivatalos szerep elvesztésén át a médiában felépített új identitásig a hasonlóságok egyre szembetűnőbbek.

Harry herceg esküvője 2018. május 19-én, Windsorban. Meghan Markle és Sarah Ferguson is házasság révén kerültek be a brit királyi családba, és későbbi életpályájukban is sok párhuzam fedezhető fel.
Harry herceg esküvője 2018. május 19-én, Windsorban. Meghan Markle és Sarah Ferguson is házasság révén kerültek be a brit királyi családba, és későbbi életpályájukban és karrierjükben is sok párhuzam fedezhető fel. 
Forrás: Getty Images Europe

Meghan Markle és Sarah Ferguson élete több ponton hasonlít

  • Meghan Markle és Sarah Ferguson is házasság révén kerültek be a brit királyi családba.
  • Gyorsan a bulvársajtó középpontjába kerültek.
  • Királyi szerepük botrányok és konfliktusok közepette ért véget.
  • A palota elhagyása után médiaprojektekben vettek részt, könyvet adtak ki.
  • A királyi címek használata körül mindkettőjük esetében viták alakultak ki.

Meghan Markle és Sarah Ferguson királyi szerepei megszűntek

Sarah Ferguson 1986-ban, mindössze 26 évesen ment feleségül András herceghez a westminsteri apátságban. Gyorsan a sajtó figyelmének középpontjába került, és pazarló életmódja miatt hamar ráragadt a „túlzások és a kapzsiság hercegnéje” jelző. Hivatalos királyi szerepe 1996-ban, a válás után gyakorlatilag megszűnt, miközben anyagi problémák, valamint pénzügyeivel és Jeffrey Epsteinnel való kapcsolataival összefüggő botrányok nehezítették helyzetét.

András 1986-ban feleségül vette Sarah Fergusont.
András 1986-ban feleségül vette Sarah Fergusont.
Forrás: Getty Images Europe

Meghan Markle, a 44 éves amerikai színésznő – akit leginkább a Suits című sorozat tett ismertté – 2018-ban ment feleségül a jelenleg 41 éves Harry herceghez a windsori Szent György-kápolnában. A házasságot a monarchia modernizálásának reményével kötötték meg, ám Meghan és Harry 2020 januárjában visszaléptek királyi kötelezettségeiktől, majd Kaliforniába költöztek. Döntésüket azzal indokolták, hogy a magánéletükre szeretnének koncentrálni.

Harry herceg és Meghan Markle házasságot a monarchia modernizálásának reményével kötötték meg.
Harry herceg és Meghan Markle házasságot a monarchia modernizálásának reményével kötötték meg.
Forrás: Getty Images Europe

Megfosztották őket az Ő Királyi Fensége megszólítástól, de nem tűrték némán

Mindkét nő esetében közös pont, hogy a gyakorlatban megfosztották őket az Ő Királyi Fensége megszólítástól, még ha ez jogilag Meghan esetében nem is történt meg. Források szerint egyikük sem fogadta ezt csendben. Egy bennfentes így fogalmazott: „Sarah továbbra is elvárja, hogy hercegnének szólítsák, annak ellenére, hogy a címet elvették tőle az ő és András Epstein-ügye miatt. Meghannak pedig teljes nagyzási téveszméi vannak, és nem hajlandó elismerni, hogy nem vérbeli királyi személy.”

Markle viselkedése tavaly újabb vitát kavart, amikor egy barátjának küldött ajándékkosáron ez az üzenet szerepelt: „Fensége, Sussex hercegnéje üdvözletével”. Egy királyi szakértő szerint: „Ha Erzsébet királynő még élne, nagyon dühös lenne, mivel rendkívül igényes volt olyan kérdésekben, mint például a címek helyes használata.” Bár Harryt és Meghant hivatalosan nem fosztották meg rangjuktól, kifejezetten felszólították őket, hogy üzleti célokra ne használják azokat. „A királynő távozásával azt hiszik, ezek a határok már nem érvényesek.”

Erzsébet királynő odafigyelt a címek helyes használatára.
Erzsébet királynő odafigyelt a címek helyes használatára.
Forrás: Getty Images

Interjúk, könyvek, realityk

A palotán kívüli újrakezdésben a valóságshow-k és a tévéinterjúk mindkét hercegné számára fontos kitörési lehetőséggé váltak. Ferguson 2011-es Finding Sarah című sorozata az adósságokból és a nyilvános megszégyenülésből való kilábalását dokumentálta, szokatlan betekintést engedve magánéletébe. Meghan Markle Netflix-projektjei – köztük a Harry és Meghan, valamint a Szeretettel, Meghan – szintén bensőséges részleteket tártak a nyilvánosság elé, annak ellenére, hogy a pár korábban éppen a magánélet védelmére hivatkozva hagyta el a királyi udvart. 

A Szeretettel, Meghan rengeteg kritikát kapott.
A Szeretettel, Meghan rengeteg kritikát kapott.
Forrás: Northfoto

Mindketten a könyvkiadásban is lehetőséget láttak. Ferguson gyerekkönyvei, köztük a Budgie, a kis helikopter, sikert arattak, majd megjelentette a My Story című kötetét, amely közel egymillió dolláros bevételt hozott számára. Markle 2021-ben adta ki A pad című könyvét, míg Harry 2023-as memoárja, a Spare eladási rekordokat döntött.

246730 02: Duchess of York Sarah Ferguson holds a copy of her book "Budgie the Little Helicopter" at Bloomingdale's December 2, 1995 in New York City. Ferguson wrote a series of books about the smallest helicopter at the hanger and based them on her own experiences as a Royal Navy pilot. (Photo by Evan Agostini/Liaison)
Ferguson gyerekkönyvei, köztük a Budgie, a kis helikopter, sikert arattak.
Forrás: Getty Images

A két életút látványosan az Oprah Winfrey Show-ban metszette egymást. Ferguson kétszer is szerepelt a műsorban válása és pénzügyi botrányai után, míg Meghan és Harry 2021-es interjúja becslések szerint 50 millió nézőt vonzott és felháborította a Palotát. II. Erzsébet királynő akkor úgy fogalmazott, hogy „az emlékeik eltérhetnek” az elhangzott állítások egy részét illetően.

Bár nyilvános életükben számos átfedés látható – a gyerekekkel tett Disneyland-látogatásoktól a divatheteken való feltűnésekig  –, személyes kapcsolatuk minimális. Ferguson 2023-ban kijelentette, hogy „nem igazán ismeri Meghant”, annak ellenére, hogy családi szálak kötik össze őket  – írja a RadarOnline

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Brooklyn Beckham megható sorokkal köszöntötte feleségét: „Én vagyok a legszerencsésebb férfi”

Beckhamék fia a családi viszály ellenére is szerelmi vallomással köszöntötte feleségét, Nicola Peltzt.

Gwyneth Paltrow egykor kikosarazta Leonardo DiCapriót: ennyit változtak 30 év alatt – Fotók

Harminc évvel ezelőtt a színésznő visszautasította a hollywoodi szívtipró közeledését, most viszont ismét együtt mosolyogtak a kamerák előtt.

Madonna egy reklám kedvéért ismét ledobta a textilt - Videó

A popdíva a Dolce & Gabbana új parfüm reklámjában két fiatal férfival bújt ágyba. Madonna a kisfilm miatt még a ruháitól is megszabadult. Mutatjuk a nem mindennapi felvételt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu