A szégyen hercegnői: Meghan Markle és Sarah Ferguson botrányokkal teli életének hátborzongató hasonlóságai

Noha évtizedek és eltérő történelmi környezet választják el őket, Meghan Markle és Sarah Ferguson királyi pályája meglepően azonos ívet rajzol. A monarchiába való belépéstől a hivatalos szerep elvesztésén át a médiában felépített új identitásig a hasonlóságok egyre szembetűnőbbek.

Harry herceg esküvője 2018. május 19-én, Windsorban. Meghan Markle és Sarah Ferguson is házasság révén kerültek be a brit királyi családba, és későbbi életpályájukban és karrierjükben is sok párhuzam fedezhető fel.

Forrás: Getty Images Europe

Meghan Markle és Sarah Ferguson élete több ponton hasonlít Meghan Markle és Sarah Ferguson is házasság révén kerültek be a brit királyi családba.

Gyorsan a bulvársajtó középpontjába kerültek.

Királyi szerepük botrányok és konfliktusok közepette ért véget.

A palota elhagyása után médiaprojektekben vettek részt, könyvet adtak ki.

A királyi címek használata körül mindkettőjük esetében viták alakultak ki.

Meghan Markle és Sarah Ferguson királyi szerepei megszűntek

Sarah Ferguson 1986-ban, mindössze 26 évesen ment feleségül András herceghez a westminsteri apátságban. Gyorsan a sajtó figyelmének középpontjába került, és pazarló életmódja miatt hamar ráragadt a „túlzások és a kapzsiság hercegnéje” jelző. Hivatalos királyi szerepe 1996-ban, a válás után gyakorlatilag megszűnt, miközben anyagi problémák, valamint pénzügyeivel és Jeffrey Epsteinnel való kapcsolataival összefüggő botrányok nehezítették helyzetét.

András 1986-ban feleségül vette Sarah Fergusont.

Forrás: Getty Images Europe

Meghan Markle, a 44 éves amerikai színésznő – akit leginkább a Suits című sorozat tett ismertté – 2018-ban ment feleségül a jelenleg 41 éves Harry herceghez a windsori Szent György-kápolnában. A házasságot a monarchia modernizálásának reményével kötötték meg, ám Meghan és Harry 2020 januárjában visszaléptek királyi kötelezettségeiktől, majd Kaliforniába költöztek. Döntésüket azzal indokolták, hogy a magánéletükre szeretnének koncentrálni.

Harry herceg és Meghan Markle házasságot a monarchia modernizálásának reményével kötötték meg.

Forrás: Getty Images Europe

Megfosztották őket az Ő Királyi Fensége megszólítástól, de nem tűrték némán

Mindkét nő esetében közös pont, hogy a gyakorlatban megfosztották őket az Ő Királyi Fensége megszólítástól, még ha ez jogilag Meghan esetében nem is történt meg. Források szerint egyikük sem fogadta ezt csendben. Egy bennfentes így fogalmazott: „Sarah továbbra is elvárja, hogy hercegnének szólítsák, annak ellenére, hogy a címet elvették tőle az ő és András Epstein-ügye miatt. Meghannak pedig teljes nagyzási téveszméi vannak, és nem hajlandó elismerni, hogy nem vérbeli királyi személy.”