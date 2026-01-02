Milliárdok égtek el a vásznon: 2025 filmjei, amik csúnyán elhasaltak a mozikban

Kétségtelen tény, hogy a Covid-járvány után máig nem álltak teljesen talpra a mozik. A mozilátogatás nem tért vissza teljesen a járvány előtti szintre: globálisan a jegyeladások száma 2024‑ben 8,8 %-kal csökkent 2023‑hoz képest, és a teljes látogatottság 2025-ben körülbelül 68 %-a volt a 2019‑es szintnek. Éppen ezért az sem meglepő, hogy egyre több film elhasal a pénztáraknál. Mutatjuk 2025 legnagyobb filmes bukásait.
Íme 2025 legnagyobb filmes bukásai
Az elmúlt év a filmipar számára ismét vegyes érzelmeket hozott: miközben néhány alkotás hatalmas sikert aratott, néhány mozifilm hatalmas költségvetése ellenére nagyot buktázott a pénztáraknál. 2025-ben több blockbustert is hatalmas várakozás övezett, de végül meglepően alacsony nézőszámot produkált, és ezáltal jelentős anyagi veszteséget okozott a stúdióknak. Cikkünkben bemutatjuk azokat a filmeket, amelyek bár marketingjük és sztárgárdájuk révén ígéretesnek tűntek, végül nem tudtak megfelelni a közönség elvárásainak. Alább 2025 legnagyobb anyagi buktáit mutatjuk a becsült veszteségek alapján (a listát a World of Reel állította össze):
- Hófehérke (több mint 200 millió dollár)
- Mission: Impossible - A végső leszámolás (150 millió dollár)
- Tron: Ares (132 millió dollár)
- A menekülő ember (l00 millió dollár)
- Elio (100 milió dollár)
Hófehérke
A Disney élőszereplős Hófehérke-adaptációja 2025 legnagyobb filmes bukása lett. Egyrészt a gyártás során jóval túllépték az eredetileg tervezett 180 millió dolláros büdzsét, másrészt többszöri átírások és újraforgatások is növelték a költségeket. A kegyelemdöfést Peter Dinklage kritikája adta meg, amely arra irányult, hogy a törpöket CGI segítségével hozták létre a filmben, amit sokan a kisnövésű színészek lehetőségeinek elvételeként értékeltek. A film végül több mint 200 millió dolláros veszteséget könyvelhetett el. Emellett a Hófehérke nem tudta eldönteni, hogy tisztelegjen-e az 1937-es rajzfilm előtt, vagy a történetbe komoly csavart vigyen, így a végeredmény igencsak keszekusza lett.
Mission: Impossible - A végső leszámolás
Először is szögezzük le, hogy a Mission: Impossible legújabb része az akciókedvelőknek egy kifejezetten jó film lehet, amit a rajongók is szerettek. Azonban a készítők nem számoltak azzal, hogy Tom Cruise nemcsak saját magának kér hatalmas gázsit, de az extrém kaszakadőr jelenetei is óriási összegeket emésztettek fel. Az előbbiek mellett a folyamatosan csúszó munkálatok és a Covid-leállások miatt a Mission: Impossible - A végső leszámolás lett a világ valaha volt legdrágább filmje a több mint 400 millió dolláros költségvetésével. A gond ezzel csupán az, hogy így filmnek közel 1 milliárd dollárt kellett volna termelnie, hogy anyagilag sikeres legyen. A film végül 600 millió dollárt keresett világszerte, ezáltal egy legalább 150 millió dolláros bukást hozott össze.
Tron: Ares
A Disney látványos projektje, a Tron: Ares is nagyot bukott. A film költségvetése 180-220 millió dollár volt, miközben a bevétel mindössze 135 millió dollár körül alakult. A kritikusok a látványvilágot ugyan dicsérték, de a történetet gyengének tartották, a mozinézőket pedig közel sem érdekelte annyira a Tron-franchise újabb része, mint azt elsőre gondolták a stúdiónál.
A menekülő ember
Ez a sci-fi akciófilm Stephen King 1982-es regénye alapján készült, ami már alapvetően erős hátteret adott a mozinak, pláne, hogy a főszerepre megnyerték Glen Powellt, aki Ben Richardsot, egy kétségbeesett apát alakít a filmben. A történet szerint benevez egy játékra, ahol a játékosokat profi gyilkosok üldözik 30 napon át élő közvetítésben, miközben a közönség szórakozik. A 110 millió dolláros költségvetésből világszerte mindössze 69 millió dollárt hozott a film, ami mondanunk sem kell, hogy óriási anyagi bukta.
Elio
A Pixar Elio című animációs filmje körülbelül 200 millió dollárba került, de világszerte csak 154 millió dollárt hozott. A gyengébb marketing és a családbarát filmek túlzsúfolt piaca mind hozzájárulhatott a kudarchoz. Adrian Molina rendező a személyes élményeiből merített inspirációt a filmhez, de időközben kiszállt a projektből, ami szintén rányomta a bélyegét a mozifilmre.
