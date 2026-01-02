Milliárdok égtek el a vásznon: 2025 filmjei, amik csúnyán elhasaltak a mozikban

Kétségtelen tény, hogy a Covid-járvány után máig nem álltak teljesen talpra a mozik. A mozilátogatás nem tért vissza teljesen a járvány előtti szintre: globálisan a jegyeladások száma 2024‑ben 8,8 %-kal csökkent 2023‑hoz képest, és a teljes látogatottság 2025-ben körülbelül 68 %-a volt a 2019‑es szintnek. Éppen ezért az sem meglepő, hogy egyre több film elhasal a pénztáraknál. Mutatjuk 2025 legnagyobb filmes bukásait.

Filmes bukások 2025-ből: Tom Cruise Mission: Impossible - A végső leszámolás bemutatóján.

A Covid-járvány óta és a különböző streamingplatformok térnyerése miatt csökken a mozik látogatottsága.

2025-ben is számos film teljesített alul a mozipénztáraknál.

Mutatjuk a legnagyobb idei buktákat!

Íme 2025 legnagyobb filmes bukásai

Az elmúlt év a filmipar számára ismét vegyes érzelmeket hozott: miközben néhány alkotás hatalmas sikert aratott, néhány mozifilm hatalmas költségvetése ellenére nagyot buktázott a pénztáraknál. 2025-ben több blockbustert is hatalmas várakozás övezett, de végül meglepően alacsony nézőszámot produkált, és ezáltal jelentős anyagi veszteséget okozott a stúdióknak. Cikkünkben bemutatjuk azokat a filmeket, amelyek bár marketingjük és sztárgárdájuk révén ígéretesnek tűntek, végül nem tudtak megfelelni a közönség elvárásainak. Alább 2025 legnagyobb anyagi buktáit mutatjuk a becsült veszteségek alapján (a listát a World of Reel állította össze):

Hófehérke (több mint 200 millió dollár) Mission: Impossible - A végső leszámolás (150 millió dollár) Tron: Ares (132 millió dollár) A menekülő ember (l00 millió dollár) Elio (100 milió dollár)

Hófehérke

A Disney élőszereplős Hófehérke-adaptációja 2025 legnagyobb filmes bukása lett. Egyrészt a gyártás során jóval túllépték az eredetileg tervezett 180 millió dolláros büdzsét, másrészt többszöri átírások és újraforgatások is növelték a költségeket. A kegyelemdöfést Peter Dinklage kritikája adta meg, amely arra irányult, hogy a törpöket CGI segítségével hozták létre a filmben, amit sokan a kisnövésű színészek lehetőségeinek elvételeként értékeltek. A film végül több mint 200 millió dolláros veszteséget könyvelhetett el. Emellett a Hófehérke nem tudta eldönteni, hogy tisztelegjen-e az 1937-es rajzfilm előtt, vagy a történetbe komoly csavart vigyen, így a végeredmény igencsak keszekusza lett.