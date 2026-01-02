Kínos kínszenvedés: az Emily Párizsban 5. évada fájdalmas mélyrepülés

Az Emily Párizsban valóságos felüdülés volt, amikor felkerült a Netflix kínálatlába. Végre egy sorozat, amely könnyed, szórakoztató, és mindezt nem feltűnően giccsesen teszi. A legújabb évad azonban igencsak lehangolóra sikerült. Máris mutatjuk, hogy miért.

Az Emily Párizsban egy igazi laza, humoros sorozatnak indult.

Az előző évadokban már csökkent a színvonal, de az ötödik évad igazi mélypont.

Olvasd el, hogy miért!

Emily Párizsban 5. évad kritika

Közvetlenül a negyedik évad vége után veszi fel a fonalat az új évad. Emily könnyes búcsút int Párizsnak, és új fejezetet nyit Rómában, ahol az Agence Grateau frissen induló irodájának élére nevezik ki. Az Emily Párizsban ötödik évada ismét a kulturális különbségek dinamikájára – csak ezúttal Rómában – és egy kibontakozó románcra épít, azonban ez kevésbé működik, mint korábban.

Az Emily Párizsban sosem akarta megváltani a világot, ami jól is állt neki. Könnyed, laza, humoros stílusa rengeteg nézőnek jelentette a kikapcsolódást. Az első évadtól kezdve szerethető, vicces karaktereket tártak elénk az írók, sőt Sylvie Grateau személyében még ennél többet is kaptunk. A széria elejétől fogva kezdve remekül működött a szereplők között a kémia, és a történetmesélés, valamint a fordulatok is megfelelően voltak adagolva. A negyedik évadban azonban már láthatók voltak azok a jelek, amelyek előrevetítették az alkotói nehézségéket, de ilyen kínszenvedésre nem számíthatott senki.

Az Emily Párizsban 5. évada egy káosz

Az ötödik évaddal a legnagyobb gond, hogy az alkotók láthatóan csak egy lerágott csontot kerülgettek végig. A cselekmény szinte egyáltalán nem halad előre, helyette olyan, mintha teljesen különálló jeleneteket és helyszíneket összevágtak volna. A készítők ráadásul a karaktereket is teljesen szétzilálták. Amit Marcello karakterével tettek, azt sok rajongó nem fogja megbocsátani. Az eddig szimpatikus olasz szépfiúra folyamatosan érthetetlen döntéseket és konfliktusokat erőltettek rá, miközben az eddig megismert személyisége helyére egy durcás kisgyerek jellemvonásait kapta meg.