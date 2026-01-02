Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szupermodell brownie recept: egy desszert, amiért még a farmered is hálás lesz

Shutterstock - New Africa
édesség brownie recept
Nagy Kata
2026.01.02.
A mai brownie receptünk nemcsak azért különleges, mert elképesztően finom, hanem azért is, mert nem kell bűntudatod érezned amiatt, mert egy ültő helyedben bevágtál belőle egy tepsivel.

Garantáljuk, hogy az ünnepi időszak kedvence lesz ez az alakbarát brownie recept, amit nettó 10 perc alatt összedobsz, aztán pedig nincs más dolgod, mint élvezni az ízek különleges orgiáját egy cuki karácsonyi film nézése közben. 

Csokis brownie recept alapján elkészült brownie
Ez a brownie recept egészen biztosan a kedvenced lesz. 
Forrás: Shutterstock

Szupermodell brownie recept: a mennyország kulcsa 

Soha semmikor nincs szükségünk annyira égetően az alakbarát desszertekre, mint az ünnepi időszakban, amikor hatványozottan ki vagyunk téve a kísértésnek és legszívesebben semmi mást nem csinálnák, csak habzsolnák a kalóriadús finomságokat. 

Szerencsére nem kell lemondanunk a boldogsághormonról, csak egy kis csavart kell vinnünk az elkészítésükbe és máris kész a diétás, bűntudat nélküli verzió.

Megtanultunk már így alakbarát kókuszgolyót és proteines muffint készíteni, most pedig az új kedvencünkön, a szupermodell brownie-n van a sor! 

Hozzávalók: 

  • 50 g méz
  • 600 g édesburgonya
  • 60 g zabliszt
  • 35 g kakaó
  • 200 g tojásfehérje
  • 25 g étcsokoládé
  • vanília aroma

Elkészítés: 

Az édesburgonyát hámozd meg, vágd fel kockákra és főzd puhára. Eközben a zablisztet keverd össze a kakaóval, a vaníliaaromával és a sóval. A megfőtt édesburgonyát robotgéppel pürésítsd és keverd össze a kakaós liszttel, majd adj hozzá egy kevés tejet. A tojásfehérjét verd habbá és óvatosan keverd össze az édesburgonyás masszával. Öntsd ki egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, a tetejére pedig szórj felkockázott étcsokoládét. 180 fokon 30 percig süsd.

@little.sunrayy Supermodel brownie recipe: • 600g sweet potatoe • 50g honey • 60 oat flour • 35g cacao • salt & vanilla • 200g egg white • 25g dark chocolat #lowcaloriebrownie #healthybrownies #lowcaloriedessert #healthydessert ♬ Originalton - Sinja | petite model ✨

Ha mégis inkább maradnál a hagyományos desszerteknél, próbáld ki ezt az olasz almatortát vagy cinnamon rollt

Hogyan lesz diétás egy brownie? 

Egy brownie-t könnyen elkészítheted alakbarát verzióban, ha a lisztet zablisztre cseréled és az alapot főtt édesburgonyából készíted el. A további hozzávalókat ugyanúgy add hozzá, ahogy a hagyományos recepthez szoktad és voilá, máris kész egy diétás, bűntudatmentes desszert! 

