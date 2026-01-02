Szupermodell brownie recept: egy desszert, amiért még a farmered is hálás lesz

Garantáljuk, hogy az ünnepi időszak kedvence lesz ez az alakbarát brownie recept, amit nettó 10 perc alatt összedobsz, aztán pedig nincs más dolgod, mint élvezni az ízek különleges orgiáját egy cuki karácsonyi film nézése közben.

Ez a brownie recept egészen biztosan a kedvenced lesz.

Szupermodell brownie recept: a mennyország kulcsa

Soha semmikor nincs szükségünk annyira égetően az alakbarát desszertekre, mint az ünnepi időszakban, amikor hatványozottan ki vagyunk téve a kísértésnek és legszívesebben semmi mást nem csinálnák, csak habzsolnák a kalóriadús finomságokat.

Szerencsére nem kell lemondanunk a boldogsághormonról, csak egy kis csavart kell vinnünk az elkészítésükbe és máris kész a diétás, bűntudat nélküli verzió.

Megtanultunk már így alakbarát kókuszgolyót és proteines muffint készíteni, most pedig az új kedvencünkön, a szupermodell brownie-n van a sor!

Hozzávalók:

50 g méz

600 g édesburgonya

60 g zabliszt

35 g kakaó

200 g tojásfehérje

25 g étcsokoládé

só

vanília aroma

Elkészítés:

Az édesburgonyát hámozd meg, vágd fel kockákra és főzd puhára. Eközben a zablisztet keverd össze a kakaóval, a vaníliaaromával és a sóval. A megfőtt édesburgonyát robotgéppel pürésítsd és keverd össze a kakaós liszttel, majd adj hozzá egy kevés tejet. A tojásfehérjét verd habbá és óvatosan keverd össze az édesburgonyás masszával. Öntsd ki egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, a tetejére pedig szórj felkockázott étcsokoládét. 180 fokon 30 percig süsd.

Hogyan lesz diétás egy brownie?

Egy brownie-t könnyen elkészítheted alakbarát verzióban, ha a lisztet zablisztre cseréled és az alapot főtt édesburgonyából készíted el. A további hozzávalókat ugyanúgy add hozzá, ahogy a hagyományos recepthez szoktad és voilá, máris kész egy diétás, bűntudatmentes desszert!

