Hollywood új generációja érkezik: 4 sztárpáros, akiknél 2026-ban gyermekáldás várható

Nagy Kata
2026.01.02.
2025-ben sem unatkoztak a hírességek: jó páran dolgoztak a babaprojekten, méghozzá elég sikeresen! Lássuk, kik azok a sztárpárok, akiknél 2026-ban látogatást tesz a gólya!

Az esküvőknél jobban már csak a babákat imádjuk, úgyhogy megragadtuk az alkalmat és utánajártunk, hogy milyen sztárpárok néznek gyermekáldás elé idén!

Gyerekszoba, ami akár egy sztárpáré is lehetne
Csak úgy záporoznak a babák idén a sztárpároknál! 
Sztárpárok, akik 2026-ban szülőkké válnak 

Számos örömteli hírt kaptunk a sztárok háza tájékáról tavaly: sokan most válnak először szülővé, míg mások kistesóval ajándékozzák meg a már meglévő gyermekeiket. Lássuk, melyek azok a celebbabák, akiket legjobban várunk idén! 

Ellie Goulding

A 38 éves énekesnő december elsején, a londoni Fashion Awardson tette egyértelművé, hogy ismét gyermeket vár, ugyanis egy hatalmas pocakkal érkezett, amit esze ágában sem volt takargatni. Ellie még csak idén nyáron vállalta fel a kapcsolatát a nála 10 évvel fiatalabb színésszel, Beau Minniearrel, de úgy tűnik, a páros hosszú távra tervez. Az énekesnőnek már van egy négyéves kisfia az előző férjétől, Gaspar Joplingtól. 

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 01: Ellie Goulding attends The Fashion Awards 2025 presented by Pandora at the Royal Albert Hall on December 01, 2025 in London, England. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
Ellie szép kis pocakkal jelent meg egy díjátadón. 
Sofia Richie

Lionel Richie lánya is anyai örömök elé néz: a modell a brit zenei vezető Elliot Grainge 2023 áprilisában házasodott össze és 2024-ben már meg is született első kislányuk, Eloise. Most Sofia ismét várandós, amit az Instagramon egy pocakos képpel jelentett be. 

Sienna Miller

A 43 éves modell is a vörös szőnyegen jelentette be a terhességét. Sienna Millernek már két gyermeke is van, jelenlegi párjával, a 28 éves Oli Greennel 2023-ban született meg első közös gyermekük, azt azonban még nem lehet tudni, hogy az új jövevény mikor érkezik majd.  

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 01: Sienna Miller attends The Fashion Awards 2025 presented by Pandora at the Royal Albert Hall on December 01, 2025 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
Sienna 43 évesen lett ismét terhes. 
Candice King 

A Vámpírnaplók sztárja, Candice King is anyai örömök elé néz: a 38 éves színésznő első közös gyermekét várandós az Originals sztárjától, Steven Kruegertől, amit az Instagramon jelentettek be december 9-én. 

Mely várandós sztároknak születik gyermeke idén?

2026-ban is számos sztárbaba várható Hollywoodban: többek között Ellie Goulding is életet ad majd a második gyermekének, de Sofia Richie és Candice King is anyai örömök elé néz idén. 

