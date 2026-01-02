Hollywood új generációja érkezik: 4 sztárpáros, akiknél 2026-ban gyermekáldás várható

Az esküvőknél jobban már csak a babákat imádjuk, úgyhogy megragadtuk az alkalmat és utánajártunk, hogy milyen sztárpárok néznek gyermekáldás elé idén!

Csak úgy záporoznak a babák idén a sztárpároknál!

Sztárpárok, akik 2026-ban szülőkké válnak

Számos örömteli hírt kaptunk a sztárok háza tájékáról tavaly: sokan most válnak először szülővé, míg mások kistesóval ajándékozzák meg a már meglévő gyermekeiket. Lássuk, melyek azok a celebbabák, akiket legjobban várunk idén!

Ellie Goulding

A 38 éves énekesnő december elsején, a londoni Fashion Awardson tette egyértelművé, hogy ismét gyermeket vár, ugyanis egy hatalmas pocakkal érkezett, amit esze ágában sem volt takargatni. Ellie még csak idén nyáron vállalta fel a kapcsolatát a nála 10 évvel fiatalabb színésszel, Beau Minniearrel, de úgy tűnik, a páros hosszú távra tervez. Az énekesnőnek már van egy négyéves kisfia az előző férjétől, Gaspar Joplingtól.

Ellie szép kis pocakkal jelent meg egy díjátadón.

Sofia Richie

Lionel Richie lánya is anyai örömök elé néz: a modell a brit zenei vezető Elliot Grainge 2023 áprilisában házasodott össze és 2024-ben már meg is született első kislányuk, Eloise. Most Sofia ismét várandós, amit az Instagramon egy pocakos képpel jelentett be.

Sienna Miller

A 43 éves modell is a vörös szőnyegen jelentette be a terhességét. Sienna Millernek már két gyermeke is van, jelenlegi párjával, a 28 éves Oli Greennel 2023-ban született meg első közös gyermekük, azt azonban még nem lehet tudni, hogy az új jövevény mikor érkezik majd.

Sienna 43 évesen lett ismét terhes.

Candice King

A Vámpírnaplók sztárja, Candice King is anyai örömök elé néz: a 38 éves színésznő első közös gyermekét várandós az Originals sztárjától, Steven Kruegertől, amit az Instagramon jelentettek be december 9-én.

