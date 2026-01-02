Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 3., szombat Benjámin, Genovéva

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
beperelés Will Smith zaklatási ügy
Rideg Léna
2026.01.02.
Brian King Joseph szexuális zaklatással, jogellenes elbocsátással és megtorlással vádolja a színészt. A zenész állítása szerint Will Smith tudatosan manipulálta és veszélyeztette őt a 2025-ös turné során.

Brian King Joseph turnéhegedűs pert indított Will Smith és a Treyball Studios Management ellen: szexuális zaklatással, jogellenes elbocsátással és megtorlással vádolja a sztárt. A keresetet tegnap nyújtották be, és a Variety ismertette a részleteket.

Zaklatással vádolják Will Smith-t
Zaklatással vádolják Will Smith-t
Forrás: Getty Images South America

Beperelték Will Smith-t

  • Brian King Joseph, profi hegedűművész, beperelte Will Smith-t és a Treyball Studios Management-et.
  • A felperes szexuális zaklatással, jogellenes elbocsátással és megtorlással vádolja a sztárt.
  • Állítása szerint Smith manipulálta, és közeli kapcsolatot próbált kialakítani vele a turné során.
  • Egy Las Vegas-i fellépés után illetéktelen behatolás történt Joseph hotelszobájába, ahol személyes tárgyakat és fenyegető üzenetet talált.
  • A turné menedzsmentje a felperest hibáztatta az incidensért, és közölték vele, hogy megszüntetik a szerződését.
  • A kereset szerint Smith viselkedése ragadozó mintázatot mutat, és nem elszigetelt esetről van szó.
  • A felperes érzelmi trauma, anyagi veszteség és egészségkárosodás miatt poszttraumás stressz-zavarral küzd.
  • Will Smith képviselője egyelőre nem reagált az ügyre.

Nagy bajba kerülhet Will Smith

Brian King Joseph hivatásos hegedűművész 2024-ben lépett fel először Smithszel, később a turnéja állandó fellépője lett. A hegedűművész korábban az America’s Got Talent műsorában szerepelt. A férfi most azzal vádolja a színészt, hogy közeli kapcsolatot akart kialakítani vele, hogy aztán később szexuálisan kihasználja őt a Based on a True Story turné során.

A vád: jogtalan elbocsátás és zaklatás

A kereset szerint Smith és a felperes egyre több időt töltöttek kettesben, és a színész egyszer azt mondta a felperesnek, hogy „Köztünk olyan különleges kapcsolat van, ami senki mással nincs”. 2025 tavaszán egy Las Vegas-i fellépés után komoly feszültség alakult ki Joseph és Smith között.

A hegedűs a szobájába visszatérve észlelte, hogy valaki illetéktelenül belépett oda távollétében. A kereset szerint a helyszínen személyes tárgyakat hagytak, többek között törlőkendőket, egy sörösüveget, egy piros hátizsákot, egy gyógyszert HIV-betegek kezelésére, egy fülbevalót, egy számára ismeretlen személy kórházi dokumentumát, valamint egy kézzel írt üzenetet, amelyen ez állt: „Brian, legkésőbb 5:30-kor visszajövök, csak mi ketten (szív), Stone F.”

Joseph attól tartott, hogy a behatoló visszatérhet a szobába szexuális szándékkal, ezért azonnal értesítette a szálloda biztonsági szolgálatát, szobát váltott, és az esetet a rendőrségen is jelentette.

Állítása szerint néhány nappal később a turné csapata őt kezdte okolni az incidensért. A kereset szerint a turné menedzsmentje megszégyenítette őt, és közölték, hogy megszüntetik a szerződését.Amikor a hegedűs további magyarázatot kért, a vádlottak képviseletében eljáró Tim Miller a felelősséget a felperesre hárította, azt állítva, hogy az incidens nem történt meg, és az egészet kitalálta.

Joseph helyét a turné folyamán egy másik hegedűs vette át, ami szerint a zenész szerint azt jelzi, hogy az elbocsátás hivatalos indoka csak ürügy volt.

Will Smith ragadozóként viselkededett 

A keresetben hangsúlyozzák, hogy az események sorozata, Will Smith korábbi kijelentései és a hotelszobába való jogtalan belépés mind azt mutatják, hogy a vádlott szándékosan készítette elő és befolyásolta Joseph-t további szexuális kizsákmányolás céljából.

A dokumentum szerint a történtek nem elszigetelt esetként, hanem ragadozó viselkedés mintázataként értelmezhetők.

A felperes állítása szerint az események súlyos érzelmi és anyagi terheket róttak rá, rontották hírnevét, és egészségét is károsították. A munkaviszony megszüntetése miatt Joseph poszttraumás stresszel és más mentális problémákkal küzd, amelyek komoly életminőség-romlást okoztak számára. Will Smith képviselője egyelőre nem reagált.

Látványos csillaghullással indul az év: ekkor lesz érdemes pásztázni az eget!

Az idei év első jelentősebb csillagászati eseménye, a Quadrantidák meteorraj január 4-én hajnalban éri el csúcspontját.

Gyászol Tommy Lee Jones: egy hotelben találtak rá 34 éves lánya holttestére

Szörnyű tragédiával indul az új év az Oscar-díjas színész számára. Tommy Lee Jones 34 éves lányára újév napján találtak rá egy hotelben.

Jennifer Lopez nem kímélte Ben Afflecket – és az őt kritizálókat sem

Az énekesnő ironikus megjegyzésekkel és egy határozott mozdulattal üzent volt férjének, Ben Afflecknek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu