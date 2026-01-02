Brian King Joseph turnéhegedűs pert indított Will Smith és a Treyball Studios Management ellen: szexuális zaklatással, jogellenes elbocsátással és megtorlással vádolja a sztárt. A keresetet tegnap nyújtották be, és a Variety ismertette a részleteket.

Zaklatással vádolják Will Smith-t

Forrás: Getty Images South America

Beperelték Will Smith-t Brian King Joseph, profi hegedűművész, beperelte Will Smith-t és a Treyball Studios Management-et.

A felperes szexuális zaklatással, jogellenes elbocsátással és megtorlással vádolja a sztárt.

Állítása szerint Smith manipulálta, és közeli kapcsolatot próbált kialakítani vele a turné során.

Egy Las Vegas-i fellépés után illetéktelen behatolás történt Joseph hotelszobájába, ahol személyes tárgyakat és fenyegető üzenetet talált.

A turné menedzsmentje a felperest hibáztatta az incidensért, és közölték vele, hogy megszüntetik a szerződését.

A kereset szerint Smith viselkedése ragadozó mintázatot mutat, és nem elszigetelt esetről van szó.

A felperes érzelmi trauma, anyagi veszteség és egészségkárosodás miatt poszttraumás stressz-zavarral küzd.

Will Smith képviselője egyelőre nem reagált az ügyre.

Nagy bajba kerülhet Will Smith

Brian King Joseph hivatásos hegedűművész 2024-ben lépett fel először Smithszel, később a turnéja állandó fellépője lett. A hegedűművész korábban az America’s Got Talent műsorában szerepelt. A férfi most azzal vádolja a színészt, hogy közeli kapcsolatot akart kialakítani vele, hogy aztán később szexuálisan kihasználja őt a Based on a True Story turné során.

A vád: jogtalan elbocsátás és zaklatás

A kereset szerint Smith és a felperes egyre több időt töltöttek kettesben, és a színész egyszer azt mondta a felperesnek, hogy „Köztünk olyan különleges kapcsolat van, ami senki mással nincs”. 2025 tavaszán egy Las Vegas-i fellépés után komoly feszültség alakult ki Joseph és Smith között.

A hegedűs a szobájába visszatérve észlelte, hogy valaki illetéktelenül belépett oda távollétében. A kereset szerint a helyszínen személyes tárgyakat hagytak, többek között törlőkendőket, egy sörösüveget, egy piros hátizsákot, egy gyógyszert HIV-betegek kezelésére, egy fülbevalót, egy számára ismeretlen személy kórházi dokumentumát, valamint egy kézzel írt üzenetet, amelyen ez állt: „Brian, legkésőbb 5:30-kor visszajövök, csak mi ketten (szív), Stone F.”