Zaklatással vádolják Will Smith-t

Brian King Joseph turnéhegedűs pert indított Will Smith és a Treyball Studios Management ellen: szexuális zaklatással, jogellenes elbocsátással és megtorlással vádolja a sztárt. A keresetet tegnap nyújtották be, és a Variety ismertette a részleteket.
Beperelték Will Smith-t
- Brian King Joseph, profi hegedűművész, beperelte Will Smith-t és a Treyball Studios Management-et.
- A felperes szexuális zaklatással, jogellenes elbocsátással és megtorlással vádolja a sztárt.
- Állítása szerint Smith manipulálta, és közeli kapcsolatot próbált kialakítani vele a turné során.
- Egy Las Vegas-i fellépés után illetéktelen behatolás történt Joseph hotelszobájába, ahol személyes tárgyakat és fenyegető üzenetet talált.
- A turné menedzsmentje a felperest hibáztatta az incidensért, és közölték vele, hogy megszüntetik a szerződését.
- A kereset szerint Smith viselkedése ragadozó mintázatot mutat, és nem elszigetelt esetről van szó.
- A felperes érzelmi trauma, anyagi veszteség és egészségkárosodás miatt poszttraumás stressz-zavarral küzd.
- Will Smith képviselője egyelőre nem reagált az ügyre.
Nagy bajba kerülhet Will Smith
Brian King Joseph hivatásos hegedűművész 2024-ben lépett fel először Smithszel, később a turnéja állandó fellépője lett. A hegedűművész korábban az America’s Got Talent műsorában szerepelt. A férfi most azzal vádolja a színészt, hogy közeli kapcsolatot akart kialakítani vele, hogy aztán később szexuálisan kihasználja őt a Based on a True Story turné során.
A vád: jogtalan elbocsátás és zaklatás
A kereset szerint Smith és a felperes egyre több időt töltöttek kettesben, és a színész egyszer azt mondta a felperesnek, hogy „Köztünk olyan különleges kapcsolat van, ami senki mással nincs”. 2025 tavaszán egy Las Vegas-i fellépés után komoly feszültség alakult ki Joseph és Smith között.
A hegedűs a szobájába visszatérve észlelte, hogy valaki illetéktelenül belépett oda távollétében. A kereset szerint a helyszínen személyes tárgyakat hagytak, többek között törlőkendőket, egy sörösüveget, egy piros hátizsákot, egy gyógyszert HIV-betegek kezelésére, egy fülbevalót, egy számára ismeretlen személy kórházi dokumentumát, valamint egy kézzel írt üzenetet, amelyen ez állt: „Brian, legkésőbb 5:30-kor visszajövök, csak mi ketten (szív), Stone F.”
Joseph attól tartott, hogy a behatoló visszatérhet a szobába szexuális szándékkal, ezért azonnal értesítette a szálloda biztonsági szolgálatát, szobát váltott, és az esetet a rendőrségen is jelentette.
Állítása szerint néhány nappal később a turné csapata őt kezdte okolni az incidensért. A kereset szerint a turné menedzsmentje megszégyenítette őt, és közölték, hogy megszüntetik a szerződését.Amikor a hegedűs további magyarázatot kért, a vádlottak képviseletében eljáró Tim Miller a felelősséget a felperesre hárította, azt állítva, hogy az incidens nem történt meg, és az egészet kitalálta.
Joseph helyét a turné folyamán egy másik hegedűs vette át, ami szerint a zenész szerint azt jelzi, hogy az elbocsátás hivatalos indoka csak ürügy volt.
Will Smith ragadozóként viselkededett
A keresetben hangsúlyozzák, hogy az események sorozata, Will Smith korábbi kijelentései és a hotelszobába való jogtalan belépés mind azt mutatják, hogy a vádlott szándékosan készítette elő és befolyásolta Joseph-t további szexuális kizsákmányolás céljából.
A dokumentum szerint a történtek nem elszigetelt esetként, hanem ragadozó viselkedés mintázataként értelmezhetők.
A felperes állítása szerint az események súlyos érzelmi és anyagi terheket róttak rá, rontották hírnevét, és egészségét is károsították. A munkaviszony megszüntetése miatt Joseph poszttraumás stresszel és más mentális problémákkal küzd, amelyek komoly életminőség-romlást okoztak számára. Will Smith képviselője egyelőre nem reagált.