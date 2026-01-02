Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 3., szombat Benjámin, Genovéva

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
titok

5 dolog, amit a férfi sosem mondana el neked — akkor sem, ha boldog párkapcsolatban éltek

titok párkapcsolat férfi
Gyüre Bernadett
2026.01.02.
A pasik bizonyos témákról az életük árán sem beszélnének. Ez sokszor megnehezítheti a párkapcsolati kommunikációt is, hiszen így olyan témák is tabuvá válnak köztetek, amelyeknek a kibeszélés nagyban megkönnyítené a közös életet. A következő 5 dolog is ezek közé tartozik.

Míg mi nők a legapróbb dolgokat is képesek vagyunk megosztani a párunkkal, addig a pasik teljesen másképp gondolkodnak. Ők sok mindent hajlamosak magukban tartani, de ez nem azért van, mert nem bíznak meg a nőben, hanem feleslegesnek éreznek minden apró információt kikotyogni, és igen, néhány dolgot még ők is cikinek tartanak. Pedig sokkal egyszerűbb lenne a párkapcsolati együttélés, ha tudnánk mi jár a férfiak fejében. Összegyűjtöttünk 5 olyan dolgot, amit a pasik még az életük árán sem mondanának el vagy nem ismernének be nekünk!

A férfi nem minden titkát adja ki a nőnek, akkor sem, ha párkapcsolatban élnek
A párkapcsolatban élő férfiak sem mindent mondanak el a szerelmüknek
Forrás: Shutterstock

A pasik párkapcsolati titkai: 5 dolog, amiről sosem beszélnek

1. Ő is ugyanúgy imádta azt a csajos filmet, amit együtt néztetek meg

Sokszor nehéz kiválasztani, hogy mit nézzetek meg együtt. A lányok általában odavannak a romantikus vígjátékokért és drámákért, míg a fiúk inkább valami fantasyt vagy sci-fit néznének meg, azonban rengetegszer nyer a gyengébbik nem, ha filmekről van szó. Ilyenkor a párunk hajlamos közben telefonozni, az óráját nézegetni és kifejezni nemtetszését, de az igazság az, hogy ő is élvezi a filmet. A pasik mindig keménynek próbálnak tűnni, ezért néznek meg annyi akciófilmet, de a felszín alatt ugyanolyan érzelmesek, mint mi. Simán lehet, hogy nemcsak te sírtál a Titanic végén, hanem a párod is, de az egója miatt sosem fogja bevallani, hogy szeret veled lágyabb témájú filmeket nézni.

Caucasian young esport male gamer play online video game on computer. Handsome man gaming player feel happy and excited, enjoy technology broadcast live streaming while plays cyber tournament at home.
Néha csak játszani szeretne a haverokkal.
Forrás: Shutterstock

2. Nem arról van szó, hogy túl fáradt, hogy találkozzatok, hanem épp a haverokkal játszik

Van , hogy megpróbál azzal lerázni, hogy ma azért nem tud veled találkozni, mert túl fáradt? Ezt sosem szabad készpénznek venni, mert néha csak arra van szüksége, hogy egész este játsszon a haverokkal valami olyan videójátékkal, amit te úgysem értenél meg. A pasik sokszor így engedik ki a fáradt gőzt, és tényleg szükségük van arra, hogy csak játsszanak és elszakadjanak a külvilágtól. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy már nem akar veled lenni, és ne is vedd személyes sértésnek, ha meg akarod magad kímélni rengeteg konfliktustól!

Portrait of young happy couple in love. Woman is playing with man's curly hair.
A férfi a te hangulatodon keresztül méri le a párkapcsolati működését
Forrás: Shutterstock

3. Az, hogy boldognak lát valóban fontos neki

A legtöbb nő azt gondolja, hogy a párjának nem is számít éppen milyen hangulatban van, de ez egy hatalmas tévedés. Ha mosolyogsz, nevetsz, viccelődsz, kiegyensúlyozott vagy az a párod szívét is megmelengeti, hiszen neki ez egy visszaigazolás, hogy valamit igenis jól csinál, és veled együtt tud örülni a boldogságodnak. Tudjuk, hogy a pasiknak nem a legerősebb oldala az érzelmek kifejezése, és inkább tettekkel akarják elérni, hogy jókedvünk legyen, még akkor is, ha nekünk, nőknek, ez nem mindig egyértelmű.

4. Utoljára hónapokkal ezelőtt mosta ki az ágyneműjét

A man surprises a woman with a blanket while making the bed in a white bedroom. He smiles and holds the blanket up towards her, as she stands in the background, turned away from him
Másként tekint a környezete higiéniájára.
Forrás: Shutterstock

Ennek a titoknak sajnos semmi köze a romantikához, hanem sokkal inkább valóságos alapokon áll. Köztudott tény, hogy a férfiak nem fordítanak akkora figyelmet a számukra apró részleteknek tűnő dolgokra, mint a rendrakás, takarítás és mosás. Ha nem éltek együtt, akkor jobb megbarátkozni a gondolattal, hogy az ágyneműje hosszú hetek, de akár hónapok óta nem látott mosógépet, és ő ezzel teljesen rendben van. Ha összeköltöztök, ez természetesen változhat, de akkor se várj el tőle akkora precizitást, mint magadtól.

Young arabic man sleeping in bed at home at night. People, bedtime and rest concept. Copy space
Neki is szüksége van pihenésre.
Forrás: Shutterstock

5. Nem mindig akar szexelni, néha csak aludna

A nők úgy gondolják, hogy a férfiak bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között készen állnak a szexre, azonban a valóságban ez nem mindig van így. Nem kell rögtön arra gondolni, hogy a „párom nem kíván”, ez felesleges túlgondolás, néha csak aludni szeretne, és ezért nem kezdeményez. Az ő gondolatait is felülírhatja a stressz, a szorongás, a fáradtság és az élet problémái, és ez együtt erősen csökkenti a libidót. Ezt muszáj elfogadnod ahhoz, hogy egy sokkal bensőségesebb kapcsolat alakuljon ki köztetek, hiszen neki is ugyanúgy szüksége van a pihenésre és a feltöltődésre.

 

Így jelzi a tested, ha rossz párkapcsolatban élsz

A test és az elme szoros kapcsolatban állnak, így az érzelmi feszültségek, a szorongás vagy az elfojtott konfliktusok testi tünetekben törnek utat maguknak.

Hollywood legmeglepőbb románca — Együtt a Dawson és a haverok és a Bridgerton sztárjai

Új sztárpár a láthatáron! Együtt látták a hétvégén Joshua Jacksont és Simone Ashleyt. A két sztár New Yorkban élvezte egymás társaságát, ami épp elég ok volt arra, hogy új románcról szóló pletykák keljenek szárnyra.

Hogyan NE legyél idegesítő lakótárs: 5 dolog, amivel azonnal kivered a biztosítékot

Hogyan ne legyél idegesítő lakótárs!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu