A Hungaroring után a Sziget Fesztivál első sorában tűnt fel Anya Taylor-Joy - Fotó!

Kisebb felfordulást okozott szombat este, amikor a Sziget Fesztivál látogatói észrevették, hogy a kordon előtt néhány méterre Anya Joy-Taylor és a férje Malcolm McRae hallgatta nagy átéléssel a headlinerek koncertjeit. Később több koncerten is megjelent a színésznő és a férje, és a fesztiválozók szerint a közönség soraihoz is odasétált autogrammot adni, és fotózkodni a Szurdok és a Vezércsel sztárja.
Anya egy egyszerű farmernadrágban, és egy fekete pulóverben látogatott ki a Szigetre, nagyon komfortosan érezte magát a látottak alapján.
Nem ez volt az első eset, hogy a világsztár egy magyar rendezvényen tette tiszteletét. A Dűne harmadik részét hazánkban forgató színésznő ugyanis imád kimozdulni a férjével, és megismerni a magyar kultúrát. Erre nincs is jobb példa, mint hogy az elmúlt két hétben ez volt a harmadik alkalom, hogy a rajongói személyesen találkozhattak Anyával.
Két héttel ezelőtt tartották a 40. Magyar Nagydíjat, amely egy felejthető futamot hozott, viszont nekünk magyaroknak rengeteg izgalmas jelenetet tartogatott. Volt itt minden: Forma-1-es pilóták, akik magyar néptáncot táncoltak, népviseletben mutatkozó világsztárok, és Anya Joy-Taylor, aki a Ferrari istállójában szurkolta végig a versenyt a kedvenceinek:
Ezután pedig Anya elkísérte a kolléganőjét Zendayát, és betértek egy budapesti étterembe, ahol még fotózkodtak is az ott dolgozókkal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.