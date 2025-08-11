A Hungaroring után a Sziget Fesztivál első sorában tűnt fel Anya Taylor-Joy - Fotó!

Kisebb felfordulást okozott szombat este, amikor a Sziget Fesztivál látogatói észrevették, hogy a kordon előtt néhány méterre Anya Joy-Taylor és a férje Malcolm McRae hallgatta nagy átéléssel a headlinerek koncertjeit. Később több koncerten is megjelent a színésznő és a férje, és a fesztiválozók szerint a közönség soraihoz is odasétált autogrammot adni, és fotózkodni a Szurdok és a Vezércsel sztárja.

A Sziget Fesztiválon kapták lencsevégre Anya Taylor-Joyt

Fotó: Getty Images

Anya egy egyszerű farmernadrágban, és egy fekete pulóverben látogatott ki a Szigetre, nagyon komfortosan érezte magát a látottak alapján.

Anya Taylor-Joy assistindo a apresentação de FKA Twigs no Sziget Festival em Budapeste. pic.twitter.com/dJP8wHlQ7D — Info Anya Brasil (@infoanyabrasil) August 10, 2025

A Sziget Fesztivál előtt a Hungaroringen is megjelent a színésznő

Nem ez volt az első eset, hogy a világsztár egy magyar rendezvényen tette tiszteletét. A Dűne harmadik részét hazánkban forgató színésznő ugyanis imád kimozdulni a férjével, és megismerni a magyar kultúrát. Erre nincs is jobb példa, mint hogy az elmúlt két hétben ez volt a harmadik alkalom, hogy a rajongói személyesen találkozhattak Anyával.

Anya Taylor-Joy no Sziget Festival, em Budapeste. pic.twitter.com/POnVqHEGe9 — Info Anya Brasil (@infoanyabrasil) August 9, 2025

Két héttel ezelőtt tartották a 40. Magyar Nagydíjat, amely egy felejthető futamot hozott, viszont nekünk magyaroknak rengeteg izgalmas jelenetet tartogatott. Volt itt minden: Forma-1-es pilóták, akik magyar néptáncot táncoltak, népviseletben mutatkozó világsztárok, és Anya Joy-Taylor, aki a Ferrari istállójában szurkolta végig a versenyt a kedvenceinek:

Anya Taylor-Joy a Hungaroringen

Fotó: Szabolcs László

Ezután pedig Anya elkísérte a kolléganőjét Zendayát, és betértek egy budapesti étterembe, ahol még fotózkodtak is az ott dolgozókkal.