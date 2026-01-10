Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Gossip Girl-kvíz: csak a legnagyobb fanatikusok tudják minden kérdésre a választ – Te vajon köztük vagy?

Life
2026.01.10.
A 2000-es években te is a tévé előtt izgultad végig Serena, Blair, Chuck és Nate felnőtté válását? Akkor ez a 10 kérdéses Gossip Girl-kvíz, épp neked való. Tedd próbára a memóriád és derítsd ki, mennyire emlékszel a sorozatból!

Ha valaha is nézted a Gossip Girl – A pletykafészek című sorozatot, bizonyára te is elképzelted magad a New York-i elit világában, a Met-lépcsőkön ülve Blair Waldorfként vagy épp Serenaként, akiért minden pasi odavan! Ha ezek a képek valaha is megfordultak a fejedben, vagy egyszerűen rajongtál a sorozatért, akkor ez a kvíz neked szól! 

Gossip Girl-kvíz, amit csak az igazi rajongók tudnak kitölteni

A pletykafészek-sorozat – amelyben szexjelenetkből sem volt hiány –, 2007-től 2012-ig futott. Nemcsak a történet fogta meg a nézők millióit, de a menőbbnél menőbb Gossip Girl-outfitek is. A rajongók az elit luxuséletébe nyertek betekintést, a sorozat éveken keresztül ültetett mindenkit a tévéképernyők elé, és azóta sem feledik az ikonikus karaktereket. Hiszen ki ne emlékezne Dan Humprey kínosságára, Blair és Serena cicaharcára és a sármos Nate-re? Itt az alkalom, hogy leteszteld, mennyire emlékszel a részletekre! Ez a kvíz megmutatja, mennyire vagy igazi veterán Gossip Girl-rajongó. 

Íme a 10 kérdéses Gossip Girl-kvíz, ha készen állsz egy kis nosztalgiára az Upper East Side világából!  

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 A sorozat végén kiderül, ki valójában a Gossip Girl. Tudod a helyes választ?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Hol találkozunk először Serena van der Woodsen karakterével az első részben?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Mi Blair Waldorf anyjának neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik egyetemre próbálnak bejutni Blair és Serena?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Milyen vállalkozást vezet Chuck apja, Bart Bass?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Mi volt Chuck Bass édesanyjának álneve, amikor először megjelenik a sorozatban, és még nem tudjuk, hogy ő az anyja?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Melyik karakter él Brooklynban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Ki a sorozat narrátora? 
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Milyen kapcsolat van Jenny és Dan Humphrey között?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mi volt Lily van der Woodsen leánykori neve?

A Gossip Girl-sorozat örökre ikonikus marad

A Gossip Girl a 2000-es évek csilivili csajos korszakát örökítette meg. A sorozat éppen olyan élvezhető ma is, mint 15 évvel ezelőtt. Ha legalább 7 kérdésre jól válaszoltál, igazi Gossip Girl-veterán vagy! Ha nem jött össze, ne aggódj – csak egy jó kis újranézés kell, hogy felfrissítsd az emlékeid. Ez a csajos sorozat mindig visszavár, drámai és szenvedélyes hangulatával. XOXO, Gossip Girl 

