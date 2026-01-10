Gossip Girl-kvíz: csak a legnagyobb fanatikusok tudják minden kérdésre a választ – Te vajon köztük vagy?

Ha valaha is nézted a Gossip Girl – A pletykafészek című sorozatot, bizonyára te is elképzelted magad a New York-i elit világában, a Met-lépcsőkön ülve Blair Waldorfként vagy épp Serenaként, akiért minden pasi odavan! Ha ezek a képek valaha is megfordultak a fejedben, vagy egyszerűen rajongtál a sorozatért, akkor ez a kvíz neked szól!

Szuper nehéz Gossip Girl-kvíz, amit csak a legnagyobb rajongók tudnak kitölteni.

Forrás: NORTHFOTO

Gossip Girl-kvíz, amit csak az igazi rajongók tudnak kitölteni

A pletykafészek-sorozat – amelyben szexjelenetkből sem volt hiány –, 2007-től 2012-ig futott. Nemcsak a történet fogta meg a nézők millióit, de a menőbbnél menőbb Gossip Girl-outfitek is. A rajongók az elit luxuséletébe nyertek betekintést, a sorozat éveken keresztül ültetett mindenkit a tévéképernyők elé, és azóta sem feledik az ikonikus karaktereket. Hiszen ki ne emlékezne Dan Humprey kínosságára, Blair és Serena cicaharcára és a sármos Nate-re? Itt az alkalom, hogy leteszteld, mennyire emlékszel a részletekre! Ez a kvíz megmutatja, mennyire vagy igazi veterán Gossip Girl-rajongó.