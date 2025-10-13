A Steve nem a gyengéknek való: Cillian Murphy ismét mesterien szorongatja a lelkünket – KRITIKA

Cillian Murphy ismét az idegeinkkel játszik, de most nem atomot robbant, hanem kamaszkori traumákat. A Steve egy sötét, lassan fortyogó dráma, aminek hatására kicsit mindenki megijed majd − saját magától is. Figyelem, a kritika spoilert tartalmaz!

Cillian Murphy Steve-ként a Netflix legújabb filmjében

Forrás: IMDb

Steve – Cillian Murphy új Netflix-drámája nem a gyengéknek való

Van az a film, ami után nem tudsz azonnal visszazökkenni a hétköznapokba. A Steve pontosan ilyen. Cillian Murphy, aki az Oppenheimer után már szinte megkapta a„legintenzívebb ember a vásznon” címet, most sem engedett a tempóból.

A Netflix legújabb brit drámája, a Steve, egy zárt, bentlakásos „utolsó lehetőséges ” fiúiskola falai között játszódik a kilencvenes évek elején – és pont annyira nyomasztó, mint amilyennek ez hangzik.

A történet középpontjában Steve áll, aki az igazgatót játssza. A titokzatos, belső démonokkal küzdő tanárt, aki valahol a megváltás és a bűntudat között vergődik. És ott vannak a fiúk, akiknek a javítóintézet az utolsó mentsváruk.

Ebből emelkedik ki egy fiú, Shy, akit a saját gondolatai mellett a családja is a földbe tipor. A film mozgatórugója pedig az ő és a Steve közötti kapcsolat.

Az angol filmek hatalma

Aki brit filmeken nőtt fel, tudja, hogy az angolok szeretik a lassan építkező, szimbolikus történeteket, ahol minden homályos ablak és nyikorgó padló jelent valamit. A Steve is ebbe a hagyományba illeszkedik bele. A felvételek hidegek, kékesek, és az operatőri munka szinte tapinthatóvá teszi a bezártságot.

A kamera gyakran a diákok arcát mutatja közelről, mintha azt akarná mondani: „nézd csak, ennyire közel vagy a fájdalomhoz, ne fordulj el”. A dokumentumfilm-stílus még valódibbá teszi a történetet.

Az angol iskola, ahol minden mosoly mögött egy megtört gyermek van

A Steve világa a bentlakásos filmek klasszikusaira emlékeztetett minket, mintha csak A remény rabjai és A Holt költők társasága keveredne a Skins és a Eufória sötétebb tónusaival.

Csakhogy már 2025 van, a lelki vívódások pedig nem rejtőznek el úgy, mint Robbin Williams korában.

Míg a Holt költők társasága idejében a bajokat elhallgattuk, ma inkább posztoljuk őket – de attól még a fájdalom nem lett kisebb, csak hangosabb. A Steve pontosan ezt mutatja meg: a mai fiatalok nem félnek kimondani, ha baj van, de a baj maga mintha megsokszorozódott volna. Szorongás, identitászavar, elvárások, önutálat – minden egyszerre zúdul rájuk, és a film ezt a káoszt realisztikusan ábrázolja.