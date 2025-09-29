A filmtörténet ikonikus jelenete tette halhatatlanná – 94 éve született Anita Ekberg

Az Édes élet legendás színésznőjének élete nem volt mentes a botrányoktól, különös fordulatoktól, ám ennek ellenére megvetette lábát a filmiparban. A svéd szépség, aki Amerikában indította be karrierjét, és egy olasz film tette halhatatlanná, végül szülőföldjén lelt végső nyugalomra. Anita Ekberg ma, szeptember 29-én lenne 94 éves.

Szépségversenyről a stúdióba: Anita Ekberg modellből lett színésznő

Anita Ekberget 1931-ben pottyantotta le a gólya a svédországi Malmőbe. Tinédzserként modellkedni kezdett, később pedig benevezett egy helyi szépségversenyre, mely egyenes út volt a Miss Sweden megmérettetésre – ezt meg is nyerte. Ennek köszönhetően a svéd modell részt vehetett az amerikai Miss Universe versenyen, melyen ugyan csak a hatodik helyet kaparintotta meg, de arra elég volt, hogy leszerződjön vele az Universal filmstúdióval.

A svéd színésznő dráma-, vívó-, és lovaglóórákat is kapott, de a munkát nem vette komolyan, így hat hónap után a stúdióval elváltak útjaik.

Nem maradt azonban munka nélkül, mert szépségének és modellként szerzett tapasztalatának köszönhetően sikeres pin-up lánnyá vált, még a Playboy magazinban is megmutathatta bájait. Később John Wayne független stúdiójához szerződött, így az 1955-ös Véres sikátor című filmmel végre megvetette lábát az éppen aranykorát élő Hollywoodban.

Anita Ekberg hamarosan a Paramount stúdió produkcióiban találta magát. Egyik legismertebbe filmeje az 1956-os Háború és béke lett, de nevéhez köthető a Valerie, az Interpol, és a Művészpánik is. Igazán azonban az Olaszországban forgatott Anita Ekberg filmek lettek legendásak.

Anita Ekberg a La Dolce Vitában játszotta élete szerepét.

Anita Ekberg, Fellini múzsája

A svéd színésznő és szexszimbólum 1959-ben Olaszországba utazott, hogy a Róma csillaga című filmben szereplejen, ekkor ismerkedett meg Federico Fellinivel. A rendező felkérte a készülő filmje, a La Dolce Vita, magyarul Édes élet főszerepére, aminek híres, Trevi-kútban játszódó képsorait még az is ismeri, aki nem is látta a mozit.

Az alkotás világszerte siker lett, csakhogy minden rendező a Fellini filmjében játszott karakterét akarta újra eljátszatni Anita Ekberggel, így lelkesedése egy időre alábbhagyott.

Gyakran hangoztatta, hogy ő tette híressé Federico Fellinit, nem pedig fordítva.